Kalp krizinin ardından anjiyo yapılan Cem Yılmaz, kontrol için ÇOMÜ'ye geldi - Son Dakika
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Kalp krizinin ardından anjiyo yapılan Cem Yılmaz, kontrol için ÇOMÜ'ye geldi

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Kalp krizinin ardından anjiyo yapılan Cem Yılmaz, kontrol için ÇOMÜ\'ye geldi
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Kalp krizi geçirip ÇOMÜ Hastanesi'nde anjiyo olan Cem Yılmaz, tedavisinin ardından kontrol için aynı hastaneye geldi. Komedyen, hastane önünde çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak hastaneyi ve doktoru Prof. Dr. Ercan Akşit'i etiketledi.

Çanakkale'de geçirdiği kalp krizi sonucu anjiyo olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, ÇOMÜ hastanesine kontrole geldi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde 29 Ağustos Pazar günü kalp krizi geçirdi. Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Cem Yılmaz, ÇOMÜ Hastanesi'ne sevk edilerek burada anjiyo oldu. Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından Cem Yılmaz'a el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapıldı. Operasyon sonrası sağlık durumu iyi olan Cem Yılmaz, 2 günlük takip süresini doldurdu. Durumu stabil olan Cem Yılmaz, şikayeti olmadığı için ilaçları yazılarak 31 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında taburcu oldu.

Cem Yılmaz Çanakkale'ye kontrole geldi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kontrol için ÇOMÜ hastaneye geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden hastane önünde çektiği fotoğrafı paylaşan Cem Yılmaz, hastane ve doktoru Prof. Dr. Ercan Akşit'i etiketledi.

Kaynak: İHA
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