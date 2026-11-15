Kalp rahatsızlığı tedavisi gören iş insanı Tevfik Özalp, hastanede yaşamını yitirdi

Aydın'ın tanınmış isimlerinden Hacı Tevfik Özalp, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özalp'in cenazesinin bugün ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Aydın sanayisinin köklü kuruluşlarından Alpler Ziraat Aletleri'nin sahiplerinden Hacı Emin Özalp'in oğlu olan Hacı Tevfik Özalp, kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Evli ve çocuk sahibi olan Özalp'in vefat haberi, ailesi, yakınları ve iş insanları arasında üzüntüyle karşılandı. Özalp'in cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Bedir Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından kaldırılarak Şahnalı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedileceği bildirildi.