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Kamil Saraçoğlu: "Öğrenci dostu bir belediye başkanıydım, bundan sonra öyle olacağım"

KÜTAHYA - AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, Dumlupınar Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Tanışma sonrası öğrencilere hitap eden Saraçoğlu, "Belediye şehrin anasıdır, biz sizin hakkınızı, hukukunuzu korumak için rektörümüzle konuşuruz, üniversite hocası ile konuşuruz, bu öğrenciler bunu hak ediyor, bunların arkasında duracağız diye söyleriz. Bu konuda emin olun, biz sizin yanınızda oluruz. Biz iktidarımız boyunca başörtülü, başörtüsüz, sağcısı, solcusu hiç ayırmadık, herkese hizmet ettik. Ben belediye başkanı olduğumda dedim ki, ben AK Parti il belediye başkanıyım ama bundan sonra ben tüm bize oy veren, vermeyen herkesin belediye başkanıyım ve biz 5 yılı bitirdikten sonra eski CHP il başkanları MHP il başkanları o zaman demişlerdi, şimdi de destek veriyorlar" dedi.

Saraçoğlu'nun öğrencilerle buluşma etkinliğine belediye meclis üyesi adayları Ali İhsan Özdemir, Süleyman Cahit Ceylan, Ebukebir Erdoğmuş ve Tahsin Görkem Lekesiz de katıldı.