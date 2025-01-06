Kamp Akademisi Gençleri Kızılcahamam\'da Buluşturdu

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"Kamp Akademisi" bu hafta rotayı Ankara Kızılcahamam'a çevirdi. Gençlerin yeni doğa macerasına vahşi yaşam ve doğa fotoğrafçısı Doğanay Vural eşlik etti.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Kamp Akademisi" projesi, gençleri doğayla buluşturarak unutulmaz deneyimler yaşatmaya devam ediyor. Bu ay düzenlenen etkinlikte, vahşi yaşam ve doğa fotoğrafçısı Doğanay Vural gençlerle bir araya geldi. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleşen kampta, deneyimli doğa eğitmeni Faysal Sakuç rehberliğinde çeşitli eğitimler düzenlendi. Gençlere doğada iz sürme, vahşi yaşamın dinamikleri ve canlı ekosistemi üzerine hem teorik hem de pratik bilgiler sunuldu. Gençlerin doğada hayatta kalma becerilerini geliştirmek ve doğayla uyum içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla kurulan "Kamp Akademisi" kapsamında, 30 genç deneyimli eğitmenler ve uzman konuklar eşliğinde doğanın kalbinde keyifli ve öğretici bir kamp deneyimi yaşadı. - İSTANBUL