Kamuda Covid-19 Genelgesi yürürlükten kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kamuda Covid-19 Genelgesi yürürlükten kaldırıldı

09.04.2022 12:46
Kamuda Covid-19 Genelgesi yürürlükten kaldırıldı

2021 yılının Haziran ayında yayınlanan, Covid-19 salgınında normalleşme tedbirlerini içeren genelge, 9 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle kaldırıldı.

2021 yılının Haziran ayında yayınlanan, Covid-19 salgınında normalleşme tedbirlerini içeren genelge, 9 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 31804 sayılı Resmi Gazetede "Covid-19 Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu genelge yürürlükten kaldırıldı.

Kamuda bundan sonra salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallar uygulanacak.

Genelgede yer alan ifadeler şu şekilde:

"30/06/2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Covid-19 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 2021/13 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Korona virüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir" - BAYBURT

YORUMLAR
500
Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Covid-19 salgınında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı Covid-19 salgınında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı

Koronavirüs, 1 Temmuz, Gazete, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kamuda Covid-19 Genelgesi yürürlükten kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:32 Esenyurt'ta 3 çocuk annesi Ceylan'ın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı?
12:29 İş arkadaşının anahtarını çaldı, evine hırsız yolladı, mobil bankacılık üzerinden adına kredi çekti
12:21 Yabancı kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirip, katalogla pazarlamışlardı: Kataloglu fuhuş çetesine rekor ceza talebi
12:18 Ağrı'daki AK Parti sahuru tartışılmaya devam ediyor! Bu kez de mekan sahibi konuştu: Faturadaki hata sehven yapıldı
12:14 Fenerbahçe'nin hocasından derbi uyarıları: İlk gole ve kartlara dikkat!
11:55 Çarşıda pazarda fiyatı artıyor ama üreticilerin elinde kalan soğanlar depolarda çürümeye terk edildi
11:52 Herkes eleştirmişti ama Nevşin Mengü, Ağrı'daki sahur görüntülerini "doğal" buldu: Gençler sosyalleşmiş!
11:48 Ölen kocasıyla iletişim kurmak için gittiği medyuma aşık oldu: Medyumla evlenmek için mezardaki kocadan izin istedi
11:39 Ciciş Esra Ersoy'un istismar ettiği çocuğun kemik yaşı 14 çıktı! Kendisini "18'den büyük gösteriyordu" diye savunmuştu
11:11 Bartu Küçükçağlayan, 'Hakan Şükür' diyemeyince sosyal medyada gündem oldu: Söyleyemiyoruz adını galiba...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 12:53:21. #1.13#
SON DAKİKA: Kamuda Covid-19 Genelgesi yürürlükten kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement