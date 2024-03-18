Kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsünün kimliği belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsünün kimliği belli oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde hafriyat kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsünün Vezir Dutumeri olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen talihsiz adamın yakınlarının feryatları yürek burktu.

18.03.2024 19:14  Güncelleme: 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsünün kimliği belli oldu

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde hafriyat kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsünün Vezir Dutumeri olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen talihsiz adamın yakınlarının feryatları yürek burktu.

Kaza, Batı Çevre Bulvarı ile Çine Caddesi kesişiminde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezir Dutumeri idaresindeki 09 HB 697 plakalı motosiklet ile T.A. idaresindeki 09 AGA 728 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kamyonun altından çıkartılan şahsın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Hafriyat kamyonu şoförü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yakınlarının feryatları yürek burktu

Haberi alarak olay yerine gelen Vezir Dutumeri'nin çocukları ve yakınlarının feryatları ise yürek burktu. Polis ekipleri acılı aileyi sakinleştirmeye çalışırken, sinir krizi geçirerek fenalaşan çocuklara sağlık ekiplerince müdahale edildi. Olay yeri inceleme ve ölçüm işlemlerinin tamamlanmasının ardından kamyon yoldan çekilirken, belediye ekiplerince yol temizlenerek yıkandı. Yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, Trafik Kazaları, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsünün kimliği belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı
    08 Mar Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

  • Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu
    08 Mar Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu

    Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.


18:54 Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti
18:32 Fenerbahçe, ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan’da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı Fenerbahçe, ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı
18:17 TİP’in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ses kaydı ortaya çıktı TİP'in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydı ortaya çıktı
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan’a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış
16:45 CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü ifade verdi CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü ifade verdi
17:24 İrfan Can Eğribayat’tan Egemen Korkmaz’ı çıldırtacak paylaşım İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz'ı çıldırtacak paylaşım
16:55 İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı
16:02 Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti
15:50 Marmaray istasyonu’nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: ’Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim Marmaray istasyonu'nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: 'Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim
15:35 Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi’nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
15:05 Çanakkale’deki törende tüyleri diken diken eden görüntü Zafer geçişine TCG Anadolu da katıldı Çanakkale'deki törende tüyleri diken diken eden görüntü! Zafer geçişine TCG Anadolu da katıldı
14:19 Özgür Özel’e soğuk duş “31 Mart’ta Erdoğan’a oy var mı“ sorusuna beklemediği bir yanıt aldı Özgür Özel'e soğuk duş! "31 Mart'ta Erdoğan'a oy var mı?" sorusuna beklemediği bir yanıt aldı
13:55 Olaylı maçın faturası Fener’e mi yoksa Trabzon’a mı çıkacak İşte merak edilen sorunun yanıtı Olaylı maçın faturası Fener'e mi yoksa Trabzon'a mı çıkacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı
13:49 YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Erdoğan’ın yeniden adaylığına hiçbir muhalefet partisi evet demeyecektir YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Erdoğan'ın yeniden adaylığına hiçbir muhalefet partisi evet demeyecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 19:43:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsünün kimliği belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement