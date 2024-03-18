Kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsünün kimliği belli oldu
AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde hafriyat kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsünün Vezir Dutumeri olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen talihsiz adamın yakınlarının feryatları yürek burktu.
Kaza, Batı Çevre Bulvarı ile Çine Caddesi kesişiminde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezir Dutumeri idaresindeki 09 HB 697 plakalı motosiklet ile T.A. idaresindeki 09 AGA 728 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kamyonun altından çıkartılan şahsın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Hafriyat kamyonu şoförü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yakınlarının feryatları yürek burktu
Haberi alarak olay yerine gelen Vezir Dutumeri'nin çocukları ve yakınlarının feryatları ise yürek burktu. Polis ekipleri acılı aileyi sakinleştirmeye çalışırken, sinir krizi geçirerek fenalaşan çocuklara sağlık ekiplerince müdahale edildi. Olay yeri inceleme ve ölçüm işlemlerinin tamamlanmasının ardından kamyon yoldan çekilirken, belediye ekiplerince yol temizlenerek yıkandı. Yol yeniden trafiğe açıldı.
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