Kan bağışlayana kitap hediyesi - Son Dakika
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Kan bağışlayana kitap hediyesi

01.03.2022 18:15

Kan bağışlayana kitap hediyesi Samsun'da başlatılan kampanyada kan bağışı yapan vatandaşlara kitap hediye ediliyor.

Kan bağışlayana kitap hediyesi

SAMSUN - Samsun'da başlatılan kampanyada kan bağışı yapan vatandaşlara kitap hediye ediliyor.

Türk Kızılay ve Gazi İl Halk Kütüphanesi iş birliğinde 'Siz Kan Verin Biz Kitap Verelim' kampanyası başlatıldı. Kan bağışlarının artırılması ve okumanın önemine dikkat çeken kampanyada 1-4 Mart tarihleri arasında Kızılay Çiftlik Şubesi'ne kan bağışı yapacak ilk 100 kişiye Gazi İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nce kitap hediye edilecek.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, "Bizim sloganımız 'kan acil değil sürekli ihtiyaç'. Sağlık kuruluşlarında tedavi sürecinde kana ihtiyaç duyan insanın, ihtiyaç duyduğu kan bileşenini karşılayabilmenin yegane yolu onu bağışlayacak bağışçıdır. İçerisinde bulunduğumuz devam eden pandemi koşulları artı mevsimsel koşullar kan bağışlarında bir azalmaya sebebiyet veriyor. Biz de bunun önüne geçmek adına her bağış noktamızda vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Bu anlamda çok güzel bir etkinlik yaptık. Samsun kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüze Gazi İl Halk Kütüphanemize kan bağışlarımızda bize verdikleri bu anlamlı destekten ötürü çok teşekkür ediyoruz. Bu çalışmada kan bağışı yapan her kişiye bir kitap armağan ediyoruz. Biz benzer faaliyetleri başka kurumlarla da yapma niyetindeyiz. Bu vesileyle 18-65 yaş aralığındaki tüm vatandaşlarımızı uygun oldukları vakitlerde Kızılay'ın bağış noktalarında hayat kurtarmaya davet ediyoruz" dedi.

Samsun Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan İpekdal ise, "Bağış karşılığında Gazi İl Halk Kütüphanemizden kan bağışında bulunan bütün vatandaşlarımıza, gençlerimize, birer kitap hediye ediyoruz" diye konuştu.

Türk Kızılay Samsun Şubesi Başkanı Ahmet Ali Bulut da en güzel armağanlardan birinin kitap olduğunu dile getirdi.

Çiftlik Caddesi'nde bulunan kan bağış noktasında kan vererek kitap hediyelerini alan vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

Kan bağışlayana kitap hediyesi
Kan bağışlayana kitap hediyesi
Kan bağışlayana kitap hediyesi

YORUMLAR
500
Kan bağışçılarına anlamlı hediye Kan bağışçılarına anlamlı hediye

Kan Bağışı, Kızılay, Samsun, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kan bağışlayana kitap hediyesi - Son Dakika


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