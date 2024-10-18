Kan Dolaşım Bozukluğu: Ozan Zengin'in Zorlu Savaşı - Son Dakika
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Kan Dolaşım Bozukluğu: Ozan Zengin'in Zorlu Savaşı

Ozan Zengin, 3 yıldır süregelen hastalığı nedeniyle yürüyemez ve çalışamaz hale geldi. Ailesi yardım bekliyor.

18.10.2024 20:52
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Tedavi olamayınca yürüyemez ve çalışamaz hale geldi

Kan dolaşım bozukluğu olan Ozan Zengin'in vücudu hastalığı yüzünden 3 yıldır kendi kendine çürüyor

Ozan Zengin: "Eskiden hurda topluyordum, şimdi çalışamıyorum"

"Tekerlekli sandalyeyle yaşıyorum, artık yürüyemiyorum"

Anne Gönül Zengin: "Bu tekerlekli sandalye de kendimizin değil"

"Evi oğlum geçindiriyordu"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaklaşık 3 yıldır vücudunda yaralar çıkan ve çürümeler oluşan Ozan Zengin, yürüyüp çalışamaz hale geldi.

Eskişehir Çifteler'de yaşamını sürdüren Ozan Zengin (28), hastalanmadan önce hurdacılık yaparak evin geçimini sağlıyordu. Geçmişte geçirdiği verem hastalığı dışında hiçbir sağlık sorunu yaşamadığı bilinen Zengin'in vücudunda yaklaşık 3 yıl önce morarmalar oluşmaya başladı. Tedavi için gittiği hastanede bir teşhis konulmadığını ifade eden Zengin'in belli bir zaman sonra moraran elleri ve ayakları şişerek çürüdü. Bunun sonucunda Zengin'in çalışamayacak duruma gelmesi ev ekonomisini de zora soktu. Hastane hastane gezerek bu hastalığa çözüm arayan ve muayene için son olarak Ankara'ya giden Zengin ailesi, kan dolaşım bozukluğu teşhisi konulan hastalığın tedavisi için yardım istediklerini açıkladı.

"Eskiden hurda topluyordum, şimdi çalışamıyorum"

Hastalığıyla ilgili konuşan Ozan Zengin, "Kan dolaşım bozukluğu dediler. 3 sene oldu, daha yara kapanmadı. Hiç düzelmiyor. Hacettepe'ye sevk ettiler, oraya gidip müracaatta bulunduk. Onlar da 1 sene sonrasına randevu verdiler. Acil durumda romatoloji bölümüne gitmem lazımmış. Şu an ayaklarım hep çürümede. Tek isteğim devlet büyüklerimizden yardım. 3 sene önce hiç böyle bir şey yoktu, sadece simsiyah morarma oluyordu. O zamanlar da hastaneye gittik, 'Hiçbir şey yok, normal' dediler. Sonradan böyle ayaklarım şişmeye başladı. Eskiden hurda topluyordum, şimdi çalışamıyorum. Tekerlekli sandalyeyle yaşıyorum, artık yürüyemiyorum. Et kalmadığından dolayı ayaklarımda sürekli çatlamalar oluyor" dedi.

"Bu tekerlekli sandalye de kendimizin değil"

Ozan Zengin'in annesi Gönül Zengin ise "Çocuğum hasta. Yama tuttular, geri attı. Kendisi geçmişte verem hastalığı geçirdi. Şimdiyse böyle bir hastalığı var. Çok zor bir durumdayız. Bu tekerlekli sandalye de kendimizin değil. Otogarda kaldık, yatacak yerimiz yok. Durumumuz olmadığı için otele gidemedik. Yaklaşık 2 gün orada kaldık, kimseden de randevu alamadık. Evi oğlum geçindiriyordu. Şimdiyse verem hastalığından dolayı ayaklarında ve ellerinde yaralar çıktı. Bu yaralar açıldıktan sonra oğlum bir iş yapamamaya başladı, tekerlekli sandalyeye düştü" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ozan Zengin, Eskişehir, Ekonomi, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kan Dolaşım Bozukluğu: Ozan Zengin'in Zorlu Savaşı - Son Dakika

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