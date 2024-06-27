Kanoları devrilen 4 kişi sahil güvenlik tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Kanoları devrilen 4 kişi sahil güvenlik tarafından kurtarıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kanoyla Van Gölüne açılan 4 kişi rüzgarın etkisiyle kanoları devrilince boğulma tehlikesi atlattı. Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine gelerek 4 kişiyi kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

27.06.2024 18:34
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Kanoları devrilen 4 kişi sahil güvenlik tarafından kurtarıldı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kanoyla Van Gölüne açılan 4 kişi rüzgarında çıkmasıyla kanoları devrilince boğulma tehlikesi atlattı.

Kano ile Van Gölü'ne açılan Doğuş Çelik (35), Koray Çelik (37), Serkan Çelik ve Hamit Dülek adlı vatandaşlar dalganın da etkisiyle kıyıdan uzaklaştı.

Adilcevaz'daki dalış okulu önlerinden kano ile açılan 4 kişi suya düşerek boğulma tehlikesi geçirdiği 112'ye bildirilirken hemen olay yerine Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı bağlı Kontrol Bot-21 sevk edildi.

Sağ ve bilinci açık şekilde Kontrol Bot-21 tarafından sudan kurtarılarak sağlık personeline teslim edilen vatandaşlar tedbiren Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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