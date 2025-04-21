Kanser Hastalarının Duygusal Yolculuğu Sanatla Anlatıldı

Onkoday ve Kanserle Dans Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen 'Duyguların yolculuğu' sergisi, kanser hastalarının umuda uzanan yolculuğunu yapay zeka ile insanlara aktardı.

Kanser farkındalık ayı çerçevesinde kanser hastalarının yaşadığı duygusal süreci görünür kılmak hedefiyle Onkoday ve Kanserle Dans Derneği iş birliğiyle hazırlanan 'Duyguların Yolculuğu' adlı yapay zeka destekli sanat sergisi, Medicana Bursa Hastanesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergide, kanser teşhisi alan bireylerin yaşadığı şok, korku, yalnızlık, kabullenme, destek arayışı ve umut gibi duygular yapay zeka teknolojisi kullanılarak sanat eserlerine dönüştürüldü. Her bir görsel, hastaların iç dünyasına ışık tutarken, izleyicilerde de derin bir farkındalık ve empati duygusu uyandırıyor. Açılış töreninde konuşan Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Özcan Akan, sanatın iyileştirici gücüne dikkat çekerek, "Bu sergiyle yalnızca hastalarımıza değil, tüm topluma dokunmak istiyoruz. Yapay zeka ile sanatın birleşimi, kanser sürecine dair duyguları daha anlaşılır ve etkileyici kılıyor" dedi.

ONKODAY Başkanı Füsun Önen ise kanserle mücadelede multidisipliner yaklaşımın gerekliliğini vurgulayarak, "Fiziksel tedavi kadar duygusal destek de tedavinin önemli bir ayağıdır. Hastalarımızın yaşadığı duygusal sürecin daha iyi anlaşılması için bu projeyi çok kıymetli buluyoruz Serginin sanat yoluyla iyileşmeye katkı sunduğunu ve yapay zeka teknolojisinin farkındalık çalışmalarında yeni bir kapı araladığını ifade etti.

Sergi, Nisan ayı boyunca Medicana Bursa Hastanesi'nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Sanat, sağlık ve teknolojinin kesişiminde gerçekleşen bu anlamlı etkinlik; hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve tüm sanatseverleri ağırlamayı bekliyor. - BURSA