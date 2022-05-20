Kanserden ölen Güller öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kanserden ölen Güller öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı

20.05.2022 18:07
Kanserden ölen Güller öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı

Zonguldak'ta kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 36 yaşındaki Fen Bilgisi öğretmeni Güller Bozkurt, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ta kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 36 yaşındaki Fen Bilgisi öğretmeni Güller Bozkurt, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ta Merkez Köksal Toptan Ortaokulunda Fen Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan ve bir süredir kanser tedavisi gören 36 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi Güller Bozkurt, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bozkurt için bugün Acılık Hz. Ali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Harun Akgül, Fatih Karaarslan, İl Müftüsü Aşır Durgun, Köksal Toptan Ortaokulu Müdürü Bülent Aksoy, öğretmenler ve öğrencileri katıldı. Cenaze töreni sırasında Güller öğretmenin öğrencileri ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Bozkurt'un cenazesi ikindi namazını müteakip Hz. Ali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Yaşlıların ilacını 'Sağlıkbot' ile hatırlatacaklar Yaşlıların ilacını 'Sağlıkbot' ile hatırlatacaklar Durabeyli köyü turnuva şampiyonu Durabeyli köyü turnuva şampiyonu
Kaynak: İHA

Zonguldak, Bozkurt, Cenaze, Kanser, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kanserden ölen Güller öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
17:58 Türkiye'nin NATO politikasına ABD Kongresi'nden tepki: Türkiye'ye "silah satışına karşıyız" mektubu gönderildi
17:52 Dünyayı hayrete düşüren olay! Ahırda koyunla cinsel ilişkiye girdi, sonrası da felaket
17:48 Kan donduran görüntüler! Rus ordusu, Ukraynalı sivilleri kurşuna dizmiş
17:41 Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak hamle! Başkan adayı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi Erden Timur'u Sportif A.Ş. için düşünüyor
17:39 Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi
17:37 İdlib'de görevde olan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener, duşta kalp krizi geçirerek şehit oldu
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 18:14:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kanserden ölen Güller öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement