Kansere yenilen polis memuru Adem Deveci, memleketi Sivas'ta toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta görev yapan polis memuru Adem Deveci (50), kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Deveci'nin cenazesi, memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Kızılburun köyü mezarlığında toprağa verildi.
Kahramanmaraş'ta görev yaparken kanser nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Adem Deveci, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Kahramanmaraş'ta görev yapan ve kanserle mücadele eden polis memuru Adem Deveci (50), hayatını kaybetti. Polis memuru için memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Deveci'nin yakınları, ilçe protokolü, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Adem Deveci'nin yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Polis memurunun naaşı, cenaze namazının ardından Gürün ilçesine bağlı Kızılburun köyü mezarlığında defnedildi.
Kaynak: İHA
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