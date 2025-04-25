Kanserle Mücadele Eden Sevde Ebru Karslı'nın İlham Verici Hikayesi - Son Dakika
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Kanserle Mücadele Eden Sevde Ebru Karslı'nın İlham Verici Hikayesi

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34 yaşındaki Sevde Ebru Karslı, beyin kanseri hastalığına karşı verdiği mücadele ve yaşadığı şiddet deneyimlerini paylaşarak birçok kadına umut oluyor. Çömleklerle yeniden hayata tutunan Karslı, sağlık sorunlarına ve geçmişteki zorluklara rağmen güçlü duruşunu sürdürüyor.

25.04.2025 08:45  Güncelleme: 08:53
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3. evre kanser hastası genç kadın: "Kanser oldum, eşimden şiddet gördüm ama mücadeleyi hiçbir şekilde bırakmadım"

Kırmızı toprak güveçleriyle hem kendi yaşamını yeniden kuruyor hem de birçok kadına umut oluyor

ERZİNCAN - Erzincan'da 5 yıl önce beyin kanseri teşhisi alan 34 yaşındaki Sevde Ebru Karslı, çömleklerle hayata yeniden tutundu.

5 yıl önce hastanede kanser hastalarına bakıcılık yaptığı sırada beyin kanserine yakalanan 1 çocuk annesi Sevde Ebru Karslı, teşhis aldıktan hemen sonra hızla ameliyata alındı. Karslı, ameliyat sonrasında yaşadıkları ve verdiği hayat mücadelesi ile kadınlara ilham kaynağı oldu.

Hastalık sürecini ve çömleklerle nasıl tanıştığını anlatan Karslı, "Hasta bakıcılık yapıyordum o zamanlar. Kanserli hastalara bakarken ben kanser teşhisi aldım. Teşhisten sonra kanserin kötü huylu olduğunu öğrendim ve araştırma içerisine girdim. Ben nasıl düzelebilirim, bana ne iyi gelir diye araştırma yaptım. Daha sonra çömlek ürünleriyle tanıştım. Çömleklerde bekletilen suyun canlı olduğunu, çömleklerdeki yoğurdun vücuda çok iyi geldiğini öğrendim. ve kendime çömlek almaya başladım. Çevremde görenlerden de bu yönde talep oluştu. İlk olarak çömlekleri çevrem için daha sonrasında satışa başladım" dedi.

Vali Hamza Aydoğdu'dan umutları yeşerten yardım eli!

Çömlekleri satma noktasında arayışa giren Karslı, dükkan açmaya sağlık durumunun el vermediğini belirterek Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun ümitlerini yitirdiği anda adeta "Hızır" gibi imdadına yetiştiğini kaydetti.

Karslı, "Bir gün çok zor durumdayken, bütün ümitlerimi kaybettiğim bir günde Valimiz Hamza Aydoğdu ile yolda karşılaştım. Kendisine durumu arz ettim. Şiddet gören bir kadın olduğumu, kanser hastası olduğumu ve bir anne olduğumu belirttim. Kendisi bana yardımcı olacağını söyledi. 20 dakika içerisinde beni görüşmeye çağırdılar. Toplu halde ürün satın aldı Valim benden. Aynı zamanda talimat vermiş, bu kadından ürün satın alın, şeklinde. ve tüm valilik çalışanları benden ürün satın alarak bana çok büyük destekte bulundular. Şu an satış yaptığım yeri bana Valilik ve Erzincan Belediyesi tahsis etti. Buranın 'Kadın Köşesi' olması yönünde hazırladığım projeyi ise hem Valimiz Hamza Aydoğdu hem de Belediye Başkanımız Bekir Aksun onayladılar" şeklinde konuştu.

Öte yandan hastalık ve aynı zamanda eski eşi tarafından şiddet gördüğü ve dolandırıldığı süreci anlatan Karslı, "2. evre kanser hastası olduğumu ve kötü huylu olduğunu öğrendikten sonra hemen ameliyata alındım. Ameliyat sürecim çok zorlu geçti. 1,5 yıl sonra ise şiddet gördüğüm eşimle tanıştım. Eski eşim bana ait olan aracımı alarak kaza yaptı. Ardından tamir ettirdiğini söyleyerek benim malulen emeklilik maaşıma kadar 10 ay boyunca benden aldı. Ancak sonra aracı yaptırmadığını öğrendim. Bana bunu bir başkası değil resmi nikahlı eşim yaptı. O zamanlar 2. evre kanser hastasıydım, bana gösterdiği şiddet sebebiyle hastalığım 3. evreye ilerledi. 9 tane şiddet davam var benim. Para evet kazanılır, ben belki kaybettiğim her şeyi yerine koyabileceğim. Fakat hastalığımı tekrar 2. evreye döndüremeyeceğim" ifadelerine yer verdi.

Boşandıktan sonra Erzincan Sosyal Yardımlaşma Derneği Müdürlüğünden destek aldığını ve hayata sıfırdan başladığını belirten Karslı, "Bana ev tuttular, kira ve eşya desteğinde bulundular. Kazanç elde etmeye başladıktan sonra kira desteğini istemedim. Ben kanser oldum, eşimden şiddet gördüm ama mücadeleye hiçbir şekilde bırakmadım. Hiçbir şey önüme geçemedi benim. Ayakta durmayı başardım. İnşallah tüm kadınlar ayakta durmayı başarırlar" diye konuştu.

Kanserle Mücadele Eden Sevde Ebru Karslı\'nın İlham Verici Hikayesi
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Kaynak: İHA

Sağlık, Şiddet, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kanserle Mücadele Eden Sevde Ebru Karslı'nın İlham Verici Hikayesi - Son Dakika

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