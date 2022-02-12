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Kantin çalışanlarına hijyen eğitim verildi - Son Dakika

Kantin çalışanlarına hijyen eğitim verildi

12.02.2022 10:35
Kantin çalışanlarına hijyen eğitim verildi

Adıyaman'da ki okulların kantinlerinde çalışan kişilere hijyen eğitimi verildi.

Adıyaman'da ki okulların kantinlerinde çalışan kişilere hijyen eğitimi verildi.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Adıyaman Kantinciler Derneğinin işbirliği ile okul kantinlerinde çalışan personele hijyen eğitimi verildi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği toplantı salonunda düzenlenen eğitime, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü görevlileri, Adıyaman Kantinciler Derneği Başkanı Mahmut Bereket ve kantin çalışanları katıldı.

Tarım ve Orman Müdür vekili Mahmut Nedim Baybatmaz eğitim öncesi yaptığı açılış konuşmasında 5 şubat 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 'Okul Kantinlerine dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği' gereği belirli aralıklarla yeni işe giren kantin çalışanlarının bu eğitimi almaları gerektiğine vurgu yaptı.

Baybatmaz, eğitime katılan kantin çalışanlarına hijyen belgesi düzenlendiğini ve bu belgeye sahip olmayanların kantinde çalışmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Açılış konuşmasının ardından konusunda uzman kişiler tarafından çalışanlara hijyen eğitimi verildi. - ADIYAMAN

Kantin çalışanlarına hijyen eğitim verildi
Kantin çalışanlarına hijyen eğitim verildi

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Esnaf ve Sanatkarlar, Adıyaman, Tarım, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kantin çalışanlarına hijyen eğitim verildi - Son Dakika


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