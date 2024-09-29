Kantin İşletmecisinden Mobbing İddiası - Son Dakika
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Yerel

Kantin İşletmecisinden Mobbing İddiası

Akpınar, okul yönetiminin kendisine mobbing uyguladığını belirterek kantin ürünlerini boşalttı.

29.09.2024 14:10
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan bir okulda kantin işletmeciliği yapan Recep Akpınar, okul yönetiminin kendisine mobbing uyguladığını iddia etti. Akpınar, "Sattığım her şeye yasak dediler" diyerek tüm raflarını boşalttı ve "İşte istedikleri kantin bu" diyerek duruma tepki gösterdi.

Karasu ilçesinde bir okulda kantin işletmeciliği yapan Recep Akpınar, okul yönetiminin kendisine mobbing uyguladığını iddia ederek sıra dışı bir tepki gösterdi. Raflarındaki tüm ürünleri boşaltan Akpınar, "Benden istedikleri tam da böyle bir kantin" diye konuştu.

İşletmeci Akpınar, "Okul idaresi ve okul aile birliği, hakkım olduğu halde işletmekte olduğum okul kantinimi ihaleye çıkartmak istediler. Yasal hakkımı kullandığım ve direndim. Müfettiş talep ettim ve gelerek incelemede bulundular. Okul yönetimi ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne üst yazı yazarak sonucu sordu. Milli Eğitim ise müfettiş raporu sonuçlanana kadar kantinin işletmesinin hizmetine devam etmesi kararı olduğunu okul yönetimine belirtti" dedi.

Mevzuatların kantin işletmecilerini kısıtladığını ve sorunlar yaşadıklarını belirten Recep Akpınar, "Kantin kiralarının iki üç katına çıkması. Personel maaşları, giderler ve maliyetlerle boğuşurken okul idaresi bize kolaylık sağlamak yerine öğrencileri örgütlüyor, konferans salonunda toplantı düzenleyerek kantini CİMER'e şikayet etmesi yönünde telkinler veriyor. Burada bir hoşgörü yok, kasıt var ve mobbing uygulanmakta. Okul idaresi, yerleştirdiği kamerayla mahremim olan kasamı dahi çekiyor. Bunu sözlü olarak uyardım, yasal olmadığını söyledim. Hiçbir geri adım atmadılar. Son olarak da sattığım tüm ürünlere karşı satılamayacağını belirtmeleri üzerine bütün sattığım ürünleri raflardan kaldırdım. Bu mobbinge karşı mücadelemi vereceğim ve müfettiş raporu ne olursa olsun konuyu yargıya taşıyacağım" diyerek konuyu yargıya taşıyacağını belirtti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kantin İşletmecisinden Mobbing İddiası - Son Dakika

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