Kanuni Sultan Süleyman, vefatının 460. yılında İstanbul'daki kabri başında dualarla anıldı - Son Dakika
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Kanuni Sultan Süleyman, vefatının 460. yılında İstanbul'daki kabri başında dualarla anıldı

Kanuni Sultan Süleyman, vefatının 460. yılında İstanbul\'daki kabri başında dualarla anıldı
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Kanuni Sultan Süleyman Han, vefatının 460. yıl dönümünde Süleymaniye Camii haziresindeki türbesinde düzenlenen programla anıldı. Programa Büyükelçi Egemen Bağış, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ve vatandaşlar katıldı; dualar edildi, katılımcılar duygularını paylaştı.

Kanuni Sultan Süleyman Han vefatının 460'ıncı yıl dönümünde İstanbul'da kabri başında dualarla anıldı.

Kanuni Sultan Süleyman Han'ın vefatının 460'ıncı yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Süleymaniye Camii haziresinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman Han'ın türbesinde gerçekleştirilen programa Büyükelçi Egemen Bağış, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ve vatandaşlar katıldı. Programda Kanuni Sultan Süleyman Han için dualar edildi. Kabre dua etmeye gelen Yunus Koç, "Hem öğle namazını hem de Mimar Sinan'ın yaptığı büyük eser camisinde kılmaya ve onun eserlerini yaşatıp, görmeye geldik. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Rabbim biz neslini de bu eserleri korumayı, onu anlamayı, onu bilmeyi, onların yaptıkları eserleri korumayı bizlere nasip etsin" ifadelerini kullandı. Nazmiye Biber isimli vatandaş ise duygusal anlar yaşadığını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kanuni Sultan Süleyman, vefatının 460. yılında İstanbul'daki kabri başında dualarla anıldı - Son Dakika

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