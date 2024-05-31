Nevşehir ve ilçelerinde artan sokak köpekleri Kapadokya turizmini tehdit ediyor - Son Dakika
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Yerel

Nevşehir ve ilçelerinde artan sokak köpekleri Kapadokya turizmini tehdit ediyor

Nevşehir ve ilçelerinde artan sokak köpekleri Kapadokya turizmini tehdit ediyor

Nevşehir ve ilçelerinde artan sokak köpekleri, Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistleri de tehdit ediyor. Yılda milyonlarca turisti ağırlayan bölgede, sokak hayvanlarının saldırıları nedeniyle turizm faaliyetleri olumsuz etkileniyor. Turizmciler ve yerel halk, köpeklerin bölgeden uzaklaştırılması için önlem alınmasını talep ediyor.

31.05.2024 10:18
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Nevşehir ve ilçelerinde artan sokak köpekleri; Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistleri de tehdit ediyor.

UNESCO'nun hem doğal hem de kültür miras listesinde yer, dünyanın ve Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesi, son günlerde başıboş sokak köpekleri tehdidi ile gündeme geldi. Yılda milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kapadokya bölgesinde yaşanan korku sebebiyle vadi yürüyüşleri, at, deve, bisiklet ve ATV turlarına da ilgi her geçen gün düşüyor. Başıboş gezen sokak hayvanlarının bölge turizmine zarar verdiğini söyleyen Turizmci Adem Demirci yaptığı açıklamada; "Kapadokya bölgesinde olan sokak hayvanları bizim müşterilerimize de zarar veriyor. Özellikle Uçhisar, Göreme başta olmak üzere vadilerde gezen köpek sayısı çok fazla. Zaman zaman bizim müşterilerimize de saldırdıkları oldu. Bu köpekleri bir şekilde koruyarak bu bölgeden uzaklaştırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Uçhisar beldesinde esnaflık yapan Emine Dipici de köpekler nedeniyle zaman zaman dükkanına giremediğini söyledi. Dipici; "Bölgemizde köpekler çok fazla. 5-6 tanesi aynı anda geliyorlar. Çok büyük ve çok ürkütücü oluyorlar. Dükkanımızın önüne gelip yatıyorlar. İnsanlar yürürken zorlanıyor ve tedirgin oldukları için karşı kaldırıma geçmek zorunda kalıyor. Hayvanları seviyoruz, ama onların sağlıklı ve bizim de onlarsız olacağımız bir çözüm istiyoruz. Sokakta gezmeleri turizm bölgesi için uygun değil" ifadelerini kullandı.

Uçhisar beldesinde yaşayan Osman Ünal ise; "Gelen yabancı misafirlerimiz ister istemez tedirgin oluyor. Köpekler de zaman zaman saldırabiliyorlar. Bu nedenle köpeklerin buradan toplanması gerekiyor" dedi. Bölgede kasaplık yapan Ahmet Pınarbaşı da yaptığı açıklamada; "Yerel halk olarak kasabamızda ve beldemizde hayvanları çok seviyoruz. Burası turizm bölgesi olduğu için yerli ve yabancı misafirlerimiz başta olmak üzere, çocuklar çarşı ve pazara gelip alışveriş yapmakta zorluk çekiyorlar. Köpekler özellikle akşam saatlerinde insanların gezmesine mani oluyor. Çünkü zaman zaman saldırganlaşabiliyorlar. Hayvanları ne kadar sevsek, ne kadar beslesek de, onların öldürülmesine ne kadar karşı gelsek de, sokak köpeklerinin şehirlerde insanların içinde yaşamalarının uygun olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nevşehir ve ilçelerinde artan sokak köpekleri Kapadokya turizmini tehdit ediyor - Son Dakika

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