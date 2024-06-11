Kapadokya'da Kaçak Yapılar Yıkıldı - Son Dakika
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Yerel

Kapadokya'da Kaçak Yapılar Yıkıldı

Kapadokya bölgesinde bulunan ve seyir terasları olarak hizmet veren, Kapadokya'nın silüetini bozan kaçak yapılar yıkıldı. Yıkımların başlandığı 1 Haziran tarihinden bugüne kadar 15 kaçak ve imara aykırı yapının yıkımı gerçekleşti. Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kaçak yapılar ile mücadele ve rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde, Kapadokya bölgesinde tespit edilen yaklaşık 500 kaçak, izinsiz ve imara aykırı yapının yıkımının yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

11.06.2024 11:48
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Kapadokya bölgesinde bulunan ve seyir terasları olarak hizmet veren, Kapadokya'nın silüetini bozan kaçak yapılar yıkıldı. Yıkımların başlandığı 1 Haziran tarihinden bugüne kadar 15 kaçak ve imara aykırı yapının yıkımı gerçekleşti.

UNESCO'nun Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'ne aldığı Kapadokya bölgesinde, kaçak ve uygunsuz yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara bugün de devam edildi. Kapadokya Alan Başkanlığı sınırları içerisinde 2019 yılından günümüze kadar 400'den fazla kaçak yapının yıkıldığı bölgede; Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından tespiti daha önce yapılan ve peri bacalarına zarar veren veya imara aykırı kaçak yapıları ortadan kaldırma çalışmalarına bugün de devam edildi. Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kaçak yapılar ile mücadele ve rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde alınan karar doğrultusunda Uçhisar- Göreme yolu üzerinde bulunan ve Esen Tepe olarak bilinen bölgedeki kaçak yapıların yıkımına başlandı. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı alanda iş makinesi tarafından yıkım işlemi gerçekleştirildi.

Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kaçak yapılar ile mücadele ve rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde, Kapadokya bölgesinde tespit edilen yaklaşık 500 kaçak, izinsiz ve imara aykırı yapının yıkımının yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kapadokya'da Kaçak Yapılar Yıkıldı - Son Dakika

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