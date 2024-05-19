Kapadokya'da Türk Bayraklarıyla Havalanan Sıcak Hava Balonları - Son Dakika
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Kapadokya'da Türk Bayraklarıyla Havalanan Sıcak Hava Balonları

Kapadokya\'da Türk Bayraklarıyla Havalanan Sıcak Hava Balonları

Kapadokya'da UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi'nde yer alan turistlerin gökyüzünde Kapadokya'yı izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için Türk bayraklarıyla havalandı. Balon pilotu Hakan Kaya, Atatürk'e teşekkür ederek bu özel günde yaklaşık 4 bin yolcuya uçuş hizmeti vereceklerini belirtti. Yerli ve yabancı turistler ise balonların renk kattığı peribacaları arasında fotoğraf çektirdi.

19.05.2024 07:52
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Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramı için Türk bayrakları ile havalandı.

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da turistlerin Kapadokya'yı kuşbakışı izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, bu gün gökyüzüne sepetlerine astıkları Türk Bayrakları ile havalandı.

Her özel günde olduğu gibi bu günde gökyüzüne Türk Bayrakları ile havalanan Sıcak Hava Balon pilotu Hakan Kaya yaptığı açıklamada, "Gençliğe armağan ettiği bu bayram için Atatürk'e teşekkür ediyoruz. Bu gün uçuşlara yaklaşık 4 bin yolcu olacak. Bu özel günümüze tüm dünya şahitlik etmiş oluyor. Bu nedenle her zamanki gibi bizde heyecanlıyız" dedi.

Balıkesir'den Kapadokya tatili için gelen Yiğit Çakar'da "bu gün herkesin, Atatürk'ün bize armağan ettiği gencik ve spor bayramını kutluyorum. Bu özel günde Kapadokya'da olup uçmayı tercih ettik" ifadelerini kullandı.

Şule Teke Çakar'da açıklamasında "tüm milletimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

Gün doğumunda ortaya çıkan manzarayı seyretmek için doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilere gelen yerli ve yabancı turistler, balonların renk kattığı peribacaları arasında fotoğraf çektirdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kapadokya'da Türk Bayraklarıyla Havalanan Sıcak Hava Balonları - Son Dakika

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