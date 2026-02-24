Kapadokya'da Sıcak Hava Balonu Denetimleri - Son Dakika
Kapadokya'da Sıcak Hava Balonu Denetimleri

24.02.2026 15:36
Kapadokya'da sıcak hava balonlarının kalkış ve iniş alanlarında denetimler yapıldı. Güvenlik ve koruma ön planda.

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonu kalkış ve iniş alanlarında denetim gerçekleştirildi.

Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri sabah saatlerinde Göreme, Aşk Vadisi, Paşabağları ve Zelve Ören Yeri güzergahlarındaki balon kalkış-iniş alanlarında saha incelemesi yaptı. Hava şartlarının uygun olduğu günlerde her sabah onlarca sıcak hava balonunun havalandığı Kapadokya'da, uçuş öncesi ve sonrasında yürütülen operasyonel süreçler mercek altına alındı. Denetimlerde özellikle doğal ve arkeolojik sit alanlarının korunması, yer hizmetlerinin düzenli yürütülmesi ve yolcu transfer süreçlerinin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi konuları ele alındı.

"Kültürel mirasın korunması birinci önceliğimiz"

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay yaptığı açıklamada Kapadokya'nın peribacaları, tarihi kiliseleri, taş yapıları ve yeraltı şehirleri ile dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirtti. Aslanbay turizm faaliyetlerinin doğal ve kültürel mirası koruduğu ölçüde anlam taşıdığını ifade ederek, balon uçuşlarının belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesi için denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti. Balon ve yolcu transfer süreçlerinde sit alanlarına zarar verilmemesi adına kontrollerin artırıldığını aktaran Aslanbay, uçuş ve yolcu güvenliği konusunda muhtemel risklerin değerlendirildiğini ve kriz yönetimi çalışmalarının paydaşlarla birlikte yürütüldüğünü söyledi.

Peribacalarının zarar görmemesi için uçuş irtifalarının denetimine yönelik adımların da gündemde olduğunu dile getiren Aslanbay, yapılacak düzenlemelerle hem Kapadokya'nın korunmasının hem de turizmde hizmet kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kapadokya, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

