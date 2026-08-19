Kapadokya'nın Gözlüklü Atı Melek - Son Dakika
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Kapadokya'nın Gözlüklü Atı Melek

Kapadokya\'nın Gözlüklü Atı Melek
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Kapadokya'da güneş gözlüğü takan Melek adlı at, turistlerin ilgisini çekiyor ve göz sağlığı için korunuyor.

"Güzel Atlar Diyarı" olarak anılan Kapadokya'da güneş gözlüğü takılan at turistlerin ilgi odağı oldu. Atın sahibi Sarp Kutsi Poyraz, Kapadokya'nın tozlu ve rüzgarlı arazi şartlarında atın göz sağlığını korumak için güneş gözlüğü kullanmaya başladıklarını söyledi.

Kapadokya'da toz ve rüzgardan gözlerini korumak için güneş gözlüğü takılan Melek adlı at turistlerin ilgi odağı oldu. Atın sahibi Sarp Kutsi Poyraz, güneş gözlüğü kullanımının yalnızca dikkat çekmek amacı taşımadığını, asıl amaçlarının Melek'in göz sağlığını korumak olduğunu söyledi. Poyraz, Kapadokya'nın tozlu ve rüzgarlı yapısının atların gözlerinde akıntı ve rahatsızlığa neden olabildiğini belirterek, "Satın alma kararı aldım ve deneme kararı aldım. Göz sağlığı bizler için çok önemli. Kapadokya biraz fazla tozlu ve rüzgarlı olduğu için rüzgarlı zamanlarda atın gözüne zarar verebiliyor veya akıntı yaptırabiliyordu. Bunun önüne geçmek için böyle bir karar aldım" dedi.

Gün içerisinde araziye çıktıklarında atın güneş gözlüğünü sürekli kullandığını anlatan Poyraz, "Gören turistler biraz ilginç karşılıyor, ilk defa karşılaşıyorlar. Beğendiklerini ve hoş olduğunu söylüyorlar. Ama biz bunu daha çok göz sağlığını korumak için yaptık. Aldığımız gözlüğün şu anda gerçekten faydasını gördük. Akıntıyı kesti, göz sağlığını direkt koruma altına almaya başladı" diye konuştu.

Kapadokya'nın eşsiz vadilerinde atların da sağlığının gözetilmesi gerektiğini vurgulayan Poyraz, Melek'in güneş gözlüğüyle bölgeyi ziyaret eden turistlerin de yüzünü güldürdüğünü söyledi.

"Atlar gerçekten düşünülüyor, sadece ticaret olarak görülmemiş"

İstanbul'dan Kapadokya'ya tatile gelen Nur İskender, atlarla daha önce hiç bu kadar yakın temas kurmadığını belirterek, atın sakinliği ve gözlüğüyle dikkat çektiğini söyledi. İskender, "Atları seviyorum ama hiç bu kadar yakın temasta bulunmamıştım. Bu atı Melek'i çok sevdim, inşallah kendisi de beni sevmiştir. Çok sakin bir at açıkçası. Çocukluğumdan beri hayvanat bahçelerine gitmişimdir ve hep oradaki hayvanlara üzülmüşümdür. Burada çok sevindim. Atlar gerçekten düşünülüyor, sadece ticaret olarak görülmemiş. Sağlıkları ve görmeleri açısından düşünülmüş. Çok memnun kaldım. İnşallah her yerde herkese örnek olur bu güzel davranış" dedi.

Melek'in taktığı güneş gözlüğünü de çok beğendiğini ifade eden İskender, "Melek'e çok güzel güneş gözlüğü yakışmış. Çok asil, çok sevdim kendisini. Çok güzel enerji aldım. Çok sakin, uysal, bebek gibi kendisi. Adı da Melek zaten, melek gibi davranıyor" diye konuştu.

Kapadokya'ya gelen bir diğer ziyaretçi Nuran Alagöz ise, Melek'le tanışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kapadokya'ya bugün geldik, bu güzel Melek'le tanıştık. Tarz gözlüklerine bayıldık. Çok güzel, çok sakin, çok uysal" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kapadokya'nın Gözlüklü Atı Melek - Son Dakika

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