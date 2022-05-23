Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı'nın adı kütüphanede yaşayacak - Son Dakika
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Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı'nın adı kütüphanede yaşayacak

23.05.2022 17:42
Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı'nın adı kütüphanede yaşayacak

İstanbul Erenköy Kız Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan kütüphaneye "Alev Alatlı Kütüphanesi" adı verildi.

İstanbul Erenköy Kız Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan kütüphaneye "Alev Alatlı Kütüphanesi" adı verildi.

Kütüphanenin açılış törenine Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, eğitimciler ve davetliler katıldılar.

20 bin kitaplı kütüphanenin açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Burada kütüphanelere topluma yön veren kişilerin isimlerini vermek istedik. Alev Alatlı, tarihte yolculuk yapan geçmişe geleceğe dünyada dolaşan ama kalbi bu topraklarda olan birisi. Kendisine ismini lütfettiği için teşekkür ederim" dedi.

Törende konuşan Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı ise şunları kaydetti:

"Çocuklar, benden çekeceğiniz var. Artık bir ayağım burada olacak. Özellikle bu okulda bir gazete çıkarmanızı istiyorum. Bu kütüphanenin hakkını vereceğiz. Bakan Bey'in peşini bırakmayacağız. Kütüphaneler arası ödünç alma sistemi kuracağız. Aradığınız kitap sizde yoksa başka liseden alacağız ve onlar da sizden istediklerini alabilecek. Belki aranızda yazar olmak isteyenler vardır. Ben de bir yazar olarak destekçinizim."

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesimiyle kütüphanenin açılışı yapıldı. Törene katılanlar tarafından açılış sonrası kütüphane ziyaret edildi, eserler incelendi. Okulda bir sınıf ziyareti de yapan Alatlı, burada öğrencilerle bir süre sohbet etti, okumanın önemine değinerek öğrencilere ve eğitimcilere tavsiyelerde bulundu. Tören programı öncesi Beşiktaş İtri Güzel Sanatlar Lisesi Öğrenci Korosu tarafından bir açılış konseri de verildi. - NEVŞEHİR

Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı'nın adı kütüphanede yaşayacak
Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı'nın adı kütüphanede yaşayacak
Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı'nın adı kütüphanede yaşayacak
Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı'nın adı kütüphanede yaşayacak
Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı'nın adı kütüphanede yaşayacak

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Kaynak: İHA

Kapadokya Üniversitesi, Alev Alatlı, İstanbul, Erenköy, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı'nın adı kütüphanede yaşayacak - Son Dakika


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