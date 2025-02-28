Kapadokya Üniversitesi'nde Geleneksel Üniforma Giyme Töreni - Son Dakika
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Kapadokya Üniversitesi'nde Geleneksel Üniforma Giyme Töreni

Kapadokya Üniversitesi\'nde Geleneksel Üniforma Giyme Töreni

Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu'nda ebelik ve hemşirelik bölümü 1. sınıf öğrencileri, geleneksel üniforma giyme töreninde şedlerini ve üniformalarını teslim aldı. Törende öğrencilerin üniformasına vurgular yapıldı ve mesleki etik önemi dile getirildi.

28.02.2025 10:38  Güncelleme: 10:40
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Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik ve Hemşirelik bölümleri 1. sınıf öğrencileri; geleneksel üniforma giyme töreniyle şedlerini ve üniformalarını teslim aldılar. KÜN Uçhisar Sanat Yerleşkesinde yapılan törende, öğrencilere şedleri Sağlık Bilimleri Yüksekokulu akademisyenleri tarafından giydirildi.

Törene; KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Uçhisar Belediye Başkanı Abdullah Çamcı, Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. M. Mustafa Çetin, KÜN Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Yalap, KÜN Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Banu Süzen, KÜN Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Yaşar Sönmez, KÜN Ebelik Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Meral Başaran, KÜN Hemşirelik Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Yıldız İçigen, KÜN Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Güneş Şahin, KÜN Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gündüz Güngör, Prof. Dr. Vesile Şenol, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı. KÜN Ebelik Bölümü öğrencileri adına konuşan Gülseren Baloğlu ve KÜN Hemşirelik Bölümü öğrencileri adına konuşan Ahmet Nuh Coşkun, eğitim hayatlarındaki desteklerinden dolayı hocalarını teşekkürlerini ifade ederken, üniformalarını giydikten sonra duydukları mutluluğu dile getirdi. Prof. Dr. Hasan Ali Karasar; "Meslek hayatınız boyunca bilimsel bilgiye, etik değerlere ve insani duyarlılığa sahip çıkmanız, sizi gerçek anlamda sağlık profesyonelleri yapacaktır" dedi. Beyaz üniformanın önemini vurgulayarak sözlerine başlayan KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, üniformanın çok ağır bir sorumluluğun, bir adanmışlığın ve mesleki etik, ahlak değerlerinin önemli bir sembolü olduğunu belirtti. Üniformalarını giyen her bir öğrencinin insan sağlığına hem fiziki hem ruhsal olarak hizmet etme yolunda önemli bir taahhüt altına gireceğini aktaran Karasar; ebelik ve hemşireliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda insanlığa, insanın kalbine, ruhuna dokunan çok özel bir sanat olduğunu ifade etti. Karasar; "Sabır, merhamet ve fedakarlıkla yürütülmesi ama olmazsa olmazı insan sevgisi temelinde yürütülmesi gereken bu kutsal görevde her birinize ayrı ayrı başarılar dilerim. Bugün, bilgi ve becerilerinizle hastalara şifa olmanın, onlara umut ve güven vermenin sorumluluğunu üstleniyorsunuz. Beyaz üniformanız, sağlık alanında yükleneceğiniz sorumlulukların bir nişanesi olarak sizlere ömür boyu rehberlik edecek ve sırtınızdan hiçbir zaman düşmeyecek. Unutmayın ki eğer bu mesleği sevgi, azim ve özveriyle icra ederseniz hastalarınıza sadece fiziki değil, ruhsal anlamda da şifa sunarsınız ve o insanlar sizi hayatları boyunca hiçbir zaman unutmazlar. Meslek hayatımız boyunca bilimsel bilgiye, etik değerlere ve insani duyarlılığa sahip çıkmanız sizi gerçek anlamda sağlık profesyonelleri yapacaktır" ifadelerini kullandı. Sözlerini KÜN mottosu 'akıl, ahlak, adalet, adap' değerlerinin önemini hatırlatarak sonlandıran Karasar; "Bu dört mottodan hayatınız boyunca hiçbir zaman ayrılmayacağınıza eminim. Bu anlamlı gününüzü yürekten kutluyor ve beyaz üniformanızı, şedlerinizi, KÜN amblemi taşıyan bağlarınızı gurur ve sorumlulukla taşımanızı diliyorum" dedi.

Üniformanın özellikle ebelik ve hemşirelik meslekleri açısından iş yerinde giyilen tek tip bir iş kıyafetinden ziyade, aynı zamanda mesleklerin birer sembolü olduğunu söyleyen Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Yalap, üniformanın hem onuru hem de gururu simgelediğini aktardı. Yalap; "Üniforma, mesleğin saygınlığını oluşturan giysidir. Bu nedenle üniformaları biz sadece bir iş kıyafeti olarak görmüyoruz. Temiz ve sade olmalarıyla değil, mesleki birikim ve sorumluluk duygusuyla bütünleştiğinde daha etkin olacağına inanıyoruz. Öğrencilerimiz, üniforma giyme törenimizin ardından bu dönem ilk uygulamalarına çıkacaklar, laboratuvara girecekler, Üniversitemizin benimsediği Ahilik geleneği kapsamında şedlerini takdim edeceğiz" dedi. Öğrencilere üniformalarını her zaman ilk günkü gibi tertemiz ve gururla taşıyacaklarına olan inancını belirten Yalap, aileleri selamlayarak sözlerini tamamladı.

Geleneksel üniforma giyme töreni, öğrencilere şedlerinin takdiminin ardından son buldu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etkinlik, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

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