Kapadokya Üniversitesi\'nden 3 Prof. Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

Yerel

Kapadokya Üniversitesinde Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Baki Hazer, Prof. Dr. Serpil Gülsüm Oppermann ve Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu 2024 yılında açıklanan listeye göre "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yüzde 2'lik dilimde yer aldılar.

Stanford Üniversitesinden John P. A. Ioannidis'in 2019 yılından beri hazırlayıp Hollanda merkezli bilimsel yayın şirketi Elsevier Veri Deposu'nda yayımladığı "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators" başlıklı çalışmasına göre, öğretim üyelerimiz; Prof. Dr. Baki Hazer, Prof. Dr. Serpil Gülsüm Oppermann ve Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu 2024 yılına kadar süregelen kariyer boyu etki sıralamasında dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer aldılar.

Elsevier Veri Deposu; atıflar, h-endeksi, ortak yazarlığa göre ayarlanmış hm-endeksi, farklı yazarlık pozisyonlarındaki makalelere yapılan atıflar ve bileşik bir gösterge (c-skoru) hakkında bilgi sağlayan, en çok atıf alan bilim insanlarının kamuya açık veri tabanını oluşturdu. 22 bilimsel alan ve 174 alt alanın dahil edildiği ve en az 5 makalesi olan bilim insanların değerlendirmeye alınarak yüzdelik dilimler içerisinde sıralandığı, 'Updated science-wide author databases of standardized citation indicators' çalışmasında en iyi 100.000 bilim insanı sıralanarak bileşik göstergeye (c-skoru) göre yüzde 2'lik dilimde yer alan bilim insanları belirlendi. Elsevier Veri Deposu'nun yaptığı çalışmalara göre 2024 yılında "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"'nde öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Baki Hazer, Prof. Dr. Serpil Gülsüm Oppermann ve Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu yüzde 2'lik dilimde yer aldılar. - NEVŞEHİR