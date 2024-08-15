Kapaklı'da 3 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yerel

Kapaklı'da 3 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Tekirdağ Kapaklı'da meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

15.08.2024 20:50
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Kapaklı'da 3 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı'da 3 aracın çarpıştığı kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kaza, Kapaklı Pınar Bulvarı üzeri Saray Caddesi kesişiminde meydana geldi. Pınar Bulvarı üzerinden Kapaklı Belediyesi mevkinde seyir halinde olan Şenol D. idaresindeki 39 FC 309 plakalı kamyonet ile Saray Caddesi üzerinden bulvara çıkan Burak Ü. kontrolündeki 59 AGG 545 otomobil ile çarpıştı.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Yaşanan kazanın etkisiyle duramayan kamyonet yol kenarında bulunan 34 PG 3242 otomobile çarptı. Durumu gören çevre sakinleri olayı 112 ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Burak Ü. sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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