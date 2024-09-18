Kapalı Ameliyatla Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
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Kapalı Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

Kapalı Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

Güler Taşdemir, nadir görülen paratiroid sorunu için kapalı ameliyatla 2 günde taburcu oldu.

18.09.2024 11:51
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Van'da yaşayan Güler Örnek Taşdemir, halsizlik, kas ağrısı, böbrek rahatsızlığı gibi şikayetleri sonrasında paratiroid bezinde problem olduğunu ve bu bezin olması gerektiği gibi boyun bölgesinde değil, nadir rastlanan şekilde iman tahtasının arkasında olduğunu öğrendi. Başvurduğu hastanelerde Taşdemir'e göğüs kemiği açılarak açık ameliyat yapılabileceği söylendi. Ancak Taşdemir, bir gazete haberiyle bu ameliyatın daha önce Prof. Dr. Özgür Samancılar tarafından kapalı yöntemle yapıldığını öğrenince Van'dan Medicana International İzmir Hastanesi'ne geldi. Kapalı yöntemle ameliyat olan Taşdemir, 2 gün sonra taburcu oldu.

Van'da yaşayan 42 yaşındaki memur Güler Örnek Taşdemir, halsizlik, kas ağrısı, böbrek ağrısı gibi şikayetleri için hastaneye gittiğinde paratioid hormonlarında dengesizlik olduğu ve ameliyat edilmesi gerektiği söylendi. Ancak kendisine, bu hormonu salgılayan paratiroid bezinin, tıpta çok ender rastlanan bir şekilde boyun yerine göğüs kafesinde, kalbe çok yakın bir yerde olduğu ve göğüs kafesi kesilerek açık ameliyatla tedavi edilebileceği söylendi. İyileşme süreci zor olduğu ve büyük bir iz kalacağı için açık ameliyat olmak istemeyen Taşdemir, kapalı yöntemle ameliyat yapacak bir hekim arayışına girdi. Van, Batman ve Ankara'da birçok hastaneye başvuran genç kadın, bir gazete haberinde bu ameliyatı İzmir'de Prof. Dr. Özgür Samancılar'ın yaptığını okuyunca hemen kendisine ulaştı.

Birkaç günde normal yaşama dönebilecek

Van'dan İzmir'e gelerek Medicana International İzmir Hastanesi'nde, birkaç saatlik bir ameliyat geçiren Taşdemir, 2 gün sonra taburcu olurken ameliyatı yapan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özgür Samancılar şunları söyledi: "Hastamızda yaşanan durum tıp literatüründe çok nadir rastlanan bir durum. Kalp, damar, böbrekler ve diğer organlarda kalsiyum birikimine yol açan ve kemik bütünlüğü bozan 'paratiroid adenom' adlı hastalık nedeniyle paratiroid bezinin alınması gerekiyordu. 'İman tahtası' denilen göğüs kemiği kesilmeden, VATS denilen kapalı yöntemle göğüs bölgesinde açılan iki küçük delikten girilerek ameliyatı tamamladık. Açık ameliyatla 6 haftada günlük yaşama dönülürken, kapalı yöntem ile normal yaşama bir kaç günde dönülebiliyor ve ameliyat izi de çok küçük oluyor." - İZMİR

Kaynak: İHA

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