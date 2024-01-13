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Kapuzbaşı Şelaleleri'ne giden yolda heyelan meydana geldi - Son Dakika
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Kapuzbaşı Şelaleleri'ne giden yolda heyelan meydana geldi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne giden yolda heyelan meydana geldi. Heyelan sonucunda kaya parçaları yola düşerek ulaşımı kapattı. Yetkililer, heyelanın devam etme riskinin yüksek olduğunu belirtti. Trafik, Çamlıca - Ulupınar yoluna yönlendirildi.

Kapuzbaşı Şelaleleri\'ne giden yolda heyelan meydana geldi
13.01.2024 - 12:48,
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde önemli turizm merkezi olan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne giden yolda heyelan meydana geldi.

Kapuzbaşı yolu ceviz dalı asma köprüsü mevkiinde meydana gelen heyelanda kaya parçaları yola düşerek ulaşımı kapattı. Heyelanın ardından bölgede çalışma başlatılırken, yetkililer heyelanın devam etme riskinin yüksek olduğunu bildirdi.

Meydana gelen heyelan nedeniyle trafik; Çamlıca - Ulupınar yoluna verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kapuzbaşı Şelaleleri'ne giden yolda heyelan meydana geldi - Son Dakika
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