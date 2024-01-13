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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde önemli turizm merkezi olan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne giden yolda heyelan meydana geldi.
Kapuzbaşı yolu ceviz dalı asma köprüsü mevkiinde meydana gelen heyelanda kaya parçaları yola düşerek ulaşımı kapattı. Heyelanın ardından bölgede çalışma başlatılırken, yetkililer heyelanın devam etme riskinin yüksek olduğunu bildirdi.
Meydana gelen heyelan nedeniyle trafik; Çamlıca - Ulupınar yoluna verildi. - KAYSERİ
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