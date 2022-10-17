Kapuzbaşı Yoluna 24 Milyon TL'lik Turizm Hamlesi - Son Dakika
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Kapuzbaşı Yoluna 24 Milyon TL'lik Turizm Hamlesi

17.10.2022 12:53
Kapuzbaşı Yoluna 24 Milyon TL'lik Turizm Hamlesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği'nin destekleriyle Yahyalı ilçesindeki önemli turizm değerlerinden doğa harikası Kapuzbaşı Şelaleleri'nin, 24 milyon TL maliyetle yapılan bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt ile daha yakın ve ulaşımının daha güvenli...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği'nin destekleriyle Yahyalı ilçesindeki önemli turizm değerlerinden doğa harikası Kapuzbaşı Şelaleleri'nin, 24 milyon TL maliyetle yapılan bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt ile daha yakın ve ulaşımının daha güvenli olacağını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Yahyalı'nın eşsiz turistlik değerini içerisinde barından Aladağlar Milli Parkı içerisinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri yollarını bitümlü sıcak karışım asfaltla buluşturarak bölge turizmine katkı sağlamayı sürdürdüklerini belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri Valiliği'nin büyük destekleriyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesinin hemen yapılmasının ardından, dünyanın en büyük şelalelerinden olan Kapuzbaşı Şelalesi'nin yol yapım çalışmalarının tamamlandığını, son olarak levha eklemelerinin yapıldığını vurguladı. Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 'Yahyalı İlçesi Delialiuşağı Yeşilköy Kapuzbaşı Yolu Asfalt Malzeme Temini ile Finişerle Serimi ve Sıkıştırılması İşi' için 24 milyon 253 bin 458 bedel ile ihale edildiğini ve çalışmaların hızla gerçekleştirildiğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, turizm açısından önem arz eden Kapuzbaşı Şelaleleri'ne, ulaşım konforunu arttırmak amacı ile 25 bin 281 ton bitümlü sıcak karışım malzeme ile 14,3 kilometre yol yapıldığını, yolun ulaşıma açıldığını ifade etti.

Bu yapılan çalışmalar ile Kapuzbaşı Şelalesi'ne ulaşımın daha güvenli ve daha yakın olacağının altını çizen Büyükkılıç; "Turizm bağlamında Kapuzbaşı Şelalelerimizde, Valiliğimiz ile işbirliğinde Kayseri'nin turizm potansiyelini harekete geçirecek çalışmalara imza atıyoruz. Yaptığımız yol sayesinde artık Kapuzbaşı Şelalesi'ne ulaşım daha rahat ve daha kolay olacak. Desteklerinden dolayı Sayın Valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, turistik bölgede daha canlı, daha diri tutacak hizmetlerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi. Vali Gökmen Çiçek ise şelaleler diyarı Yahyalı ilçesinde güzel çalışmalar yapıldığını, gelecek bahar döneminde Yahyalı ilçesinin bambaşka olacağını belirterek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne, Yahyalı Kaymakamlığı'na ve Yahyalı Belediyesi'ne bu çalışmalarda emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Kapuzbaşı Şelaleleri'nde yol yapım çalışmalarının yanı sıra, Vali Gökmen Çiçek himayelerinde, Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla, yapılacak olan cam teras ile yerli ve yabancı turistlere hem adrenalin hem de muhteşem bir görsel şölen sunacak olan Büyükşehir Belediyesi, çevre düzenlemesi ve otopark yapımı gibi hizmetler de gerçekleştiriyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, Yahyalı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kapuzbaşı Yoluna 24 Milyon TL'lik Turizm Hamlesi - Son Dakika

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