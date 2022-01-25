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Kar bıçakları belediyeden, temizlik mahalleliden - Son Dakika

Kar bıçakları belediyeden, temizlik mahalleliden

25.01.2022 12:00
Kar bıçakları belediyeden, temizlik mahalleliden

Talas Belediyesi'nin kış öncesi kırsal mahallelere hediye ettiği kar küreme bıçakları, büyük kar temizleme araçlarının giremediği arak sokaklara girerek kış çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesini sağlıyor.

Talas Belediyesi'nin kış öncesi kırsal mahallelere hediye ettiği kar küreme bıçakları, büyük kar temizleme araçlarının giremediği arak sokaklara girerek kış çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesini sağlıyor.

Belediyenin verdiği kar bıçaklarını traktörlerine takarak sokakları kardan temizleyen mahalle sakinleri, imece kültürünü de canlı tutmuş oluyor.

Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte tesviye bıçaklarını kullanan muhtarlar ve mahalleli, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. "Böyle çalışkan bir başkanın yanında biz boş duramayız" diyen Kuruköprü Mahalle Muhtarı Bilal Yardım, "Başkanımız bize kar bıçaklarını hediye etti, bizde bu milleti mağdur edersek yazıklar olsun bize. Başkanımıza ne ilettiysek başkanımız hemen yerine getiriyor. Belediyemizin her imkanı var, ana yollarımızı açıyor biz de bununla ara sokaklarımızı açıyoruz ve sorunlarımızı gideriyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ederiz." dedi. Uygulamadan duyduğu memnuniyeti ifade eden Kuruköprülü mahalle sakini de kapalı yolların olmadığını belirterek, "Başkanımız durmuyorsa bizim de durmamamız lazım, tesviye bıçakları için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yamaçlı Mahalle Muhtarı Serdar Özcan da benzer ifadeleri kullanarak Başkan Yalçın'a teşekkürleri iletti. Muhtar Özcan, tesviye bıçaklarının karla mücadele için ihtiyaç olduğu anda kullanıldığını kaydetti. Yamaçlı Mahallesi sakinleri de kar küreme tesviye bıçaklarının işlerini kolaylaştırdığını ifade ederek özellikle büyük iş makinelerinin giremediği yerlerde çok işe yaradığını diler getirdi. Alaybeyli Mahalle Muhtarı Ender Şahin de, kar bıçaklarının köyün ortak bir ekipmanı olduğunu ifade ederek Başkan Yalçın'a teşekkürlerini iletti. Muhtar Şahin, "Şimdi tereddütsüz bu kar bıçağını kullanıyoruz. Mahalle sakinlerim adına Başkan Yalçın'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ

Kar bıçakları belediyeden, temizlik mahalleliden
Kar bıçakları belediyeden, temizlik mahalleliden

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Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Talas, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kar bıçakları belediyeden, temizlik mahalleliden - Son Dakika


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