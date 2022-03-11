Kar ve fırtınada enerji nöbeti sürüyor - Son Dakika
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Kar ve fırtınada enerji nöbeti sürüyor

11.03.2022 22:59

Kar ve fırtınada enerji nöbeti sürüyor Kar fırtınası etkisini gösterdi, enerji nöbeti devam ediyor Marmara bölgesinde etkisini hissettiren aybar fırtınası, Bursa'da hayatı olumsuz etkiledi.

Kar ve fırtınada enerji nöbeti sürüyor

Kar fırtınası etkisini gösterdi, enerji nöbeti devam ediyor

BURSA - Marmara bölgesinde etkisini hissettiren aybar fırtınası, Bursa'da hayatı olumsuz etkiledi. UEDAŞ, enerji sürekliliğini korumak için 7/24 esasıyla nöbetini sürdürüyor.

Gece saatlerinde başlayan ve gün içinde devam eden kar fırtınası, 24 saat içinde şehri etkisi altına aldı. Hava sıcaklığının eksilerde seyretmesi ve şiddetli fırtına, sahada çalışanlara da zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıyla acil durum tedbirlerini devreye sokan UEDAŞ, enerji sürekliliğini korumak için nöbeti sürdürüyor. 7/24 esasıyla sahada yerini alan UEDAŞ ekipleri, gelen ihbarlara en kısa sürede müdahale ederek abonelere mağduriyet yaşatmıyor. Aynı zamanda bölgedeki elektrik şebekesi SCADA sistemi sayesinde online olarak kontrol ve kumanda ediliyor.

Kar ve fırtınada enerji nöbeti sürüyor
Kar ve fırtınada enerji nöbeti sürüyor
Kar ve fırtınada enerji nöbeti sürüyor
Kar ve fırtınada enerji nöbeti sürüyor
Kar ve fırtınada enerji nöbeti sürüyor
Kar ve fırtınada enerji nöbeti sürüyor

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Marmara Bölgesi, Enerji, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kar ve fırtınada enerji nöbeti sürüyor - Son Dakika


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