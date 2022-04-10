Kar kalınlığı 6 metreyi buldu, ekipler yolu bulmakta güçlük çekiyor - Son Dakika
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Kar kalınlığı 6 metreyi buldu, ekipler yolu bulmakta güçlük çekiyor

10.04.2022 10:00

Kar kalınlığı 6 metreyi buldu, ekipler yolu bulmakta güçlük çekiyor Karayolları ekipleri ekipleri 1 kilometrelik yolu1 kilometrelik yolu 1,5 saatte açabiliyor Van-Bahçesaray yolunda çığ tehlikesi ve yer yer kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde zorlu kar...

Kar kalınlığı 6 metreyi buldu, ekipler yolu bulmakta güçlük çekiyor

Karayolları ekipleri ekipleri 1 kilometrelik yolu1 kilometrelik yolu 1,5 saatte açabiliyor

VAN - Van-Bahçesaray yolunda çığ tehlikesi ve yer yer kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde zorlu kar temizleme mesaisi sürüyor. Karayolları ekipleri ekipleri 1 kilometrelik yolu, 1,5 saatlik çalışma sonucunda ulaşıma açabiliyor.

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte etkili olan kar yağışı ve düşen çığlardan dolayı Van-Bahçesaray yolu Ocak ayının ortalarında ulaşıma kapandı. 2020 yılının 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen 2 ayrı çığ faciasında 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray karayolunda benzer acıların bir daha yaşanmaması adına yeni önlemler alındı. Bölgede AFAD İl Müdürlüğünce yapılan incelemenin ardından bölgede bir süre çalışmalar durduruldu. Zaman zaman yapılan kontrollerin ardından kapalı olan yolu ulaşıma açmak için çalışma yapan Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, 21 Şubat 2022 tarihinde 36 gün üzerine yolu kontrollü şekilde ulaşıma açtı. 2 gün açık kalan yol, yoğun kar yağışı ve düşen çığlardan dolayı tekrar ulaşıma kapandı.

"Kar kalınlığı 6 metreyi geçince ekipler, yolu bulmakta güçlük çekiyor"

23 Şubat 2022 tarihinde yoğun kar yağışı ve düşen çığlardan dolayı yol tekrar ulaşıma kapandı. Olası bir çığ faciasının yaşanması için uzun süre bölgede çalışmalara ara verildi. Geçtiğimiz hafta havaların güzel geçmesiyle bölgede çalışmalar yeniden başlatıldı. Yer yer kar kalınlığının 6 metreyi geçtiği alanda ekipler yolu bulmak güçlük çekiyor. Yolu açmak için bölgede 3 rotatif, 2 kepçe, 2 greyder ve 1 adet hidromek (kazıcı) çalışma yürütüyor. Hidromek, diğer iş makinelerinin önünden giderek 6 metrelik kar kütlelerini atarak yolu ortaya çıkarıyor. Diğer iş makineleri ise geriden yolu açmaya çalışıyor. Zaman zaman tipi ve fırtınanın çalışmaları zorlaştırdığı yolda ekipler, çığ tehlikesi korkusu altında adım adım ilerliyor. Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı yolda, temizleme çalışması sonrasında adeta kardan tüneller oluşuyor. Özellikle kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu kısımlarda ilerlemekte zorlanan ekipler, 1 kilometrelik yolu 1,5 saatte ulaşıma açabiliyor. Çığ tehlikesinden dolayı ekipler çalışmalarını saat 14: 00'da sonlandırıyor. Yolun kapalı bulunduğu zaman ise ilçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesindeki alternatif yoldan sağlanıyor.

Kar kalınlığı 6 metreyi buldu, ekipler yolu bulmakta güçlük çekiyor
Kar kalınlığı 6 metreyi buldu, ekipler yolu bulmakta güçlük çekiyor
Kar kalınlığı 6 metreyi buldu, ekipler yolu bulmakta güçlük çekiyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kar kalınlığı 6 metreyi buldu, ekipler yolu bulmakta güçlük çekiyor - Son Dakika


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