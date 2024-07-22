Kar maskesi ve plakasız motosikletle kaldırımda yürüyen şahsı silahla yaraladılar - Son Dakika
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Yerel

Kar maskesi ve plakasız motosikletle kaldırımda yürüyen şahsı silahla yaraladılar

Kar maskesi ve plakasız motosikletle kaldırımda yürüyen şahsı silahla yaraladılar

Denizli'de kaldırımda yürüyen bir kişiye plakasız motosikletli ve kar maskeli iki şahıs tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

22.07.2024 22:42
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Kar maskesi ve plakasız motosikletle kaldırımda yürüyen şahsı silahla yaraladılar

DENİZLİ - Denizli'de kaldırımda yürüyen adama plakasız motosikletli kar maskeli iki şahıs tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Şüpheli iki şahıs olay yerinden kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Merkez Efendi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaldırımdı yürüyen Berat Berki Tokat'ın yanına kar maskeli plakasız motosikletle iki şahıs yaklaştı. Motosikletli saldırganlardan biri tabanca ile Tokat'a ateş açtı. Açılan ateş sonucu Tokat iki bacağında yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Tokat'ı ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kimliği belirsiz şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Denizli, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kar maskesi ve plakasız motosikletle kaldırımda yürüyen şahsı silahla yaraladılar - Son Dakika

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