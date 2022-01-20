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Kar nedeniyle ulaşıma kapanan mezrada hastaları karla mücadele ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kar nedeniyle ulaşıma kapanan mezrada hastaları karla mücadele ekipleri kurtardı

20.01.2022 10:04
Kar nedeniyle ulaşıma kapanan mezrada hastaları karla mücadele ekipleri kurtardı

Erzurum'un Tekman ilçesinde ki mezrada kar nedeniyle ulaşıma kapanmasından dolayı 2 çocuk ve bir kadın hasta karla mücadele ekipleri kurtararak ambulansa yetiştirdi.

Erzurum'un Tekman ilçesinde ki mezrada kar nedeniyle ulaşıma kapanmasından dolayı 2 çocuk ve bir kadın hasta karla mücadele ekipleri kurtararak ambulansa yetiştirdi.

Tekman ilçesine bağlı Koçyayla Oymataş mezrasında kar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Akşam saatlerinde hastalanan 2 çocuk ve bir kadın ihbarı gelmesine üzerine mezraya ambulans sevk edildi. Kapanan yollardan dolayı ambulansın gidemediği mezrada hastalar Tekman Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hastaların ambulansa ulaştırılmasının ardından Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesine getirilerek müşahede altına alındılar. - ERZURUM

Kar nedeniyle ulaşıma kapanan mezrada hastaları karla mücadele ekipleri kurtardı
Kar nedeniyle ulaşıma kapanan mezrada hastaları karla mücadele ekipleri kurtardı

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Ambulans, Erzurum, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kar nedeniyle ulaşıma kapanan mezrada hastaları karla mücadele ekipleri kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar nedeniyle ulaşıma kapanan mezrada hastaları karla mücadele ekipleri kurtardı - Son Dakika
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