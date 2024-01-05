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Kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan 70 yaşındaki hasta kadın hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan 70 yaşındaki hasta kadın hastaneye ulaştırıldı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde yaşayan 70 yaşındaki Nuriye Batur, rahatsızlanması üzerine hastaneye gitmek için yola çıktı ancak kar nedeniyle yolu kapanınca mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Batur, 2 saatlik bir sürenin ardından ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan 70 yaşındaki hasta kadın hastaneye ulaştırıldı
05.01.2024 - 21:44,
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Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan 70 yaşındaki kadın hasta, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Elmadalı köyünde yaşayan Nuriye Batur'un (70) rahatsızlanması üzerine yetkililere haber verildi. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, karda mahsur kaldı. Bunun üzerine yol açma çalışması başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, şeker ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Batur'u ambulansa ulaştırdı. Ambulans, karla mücadele ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu Batur'u Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine kaldırdı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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