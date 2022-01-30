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Kar ve denizin buluşması havadan görüntülendi - Son Dakika

Kar ve denizin buluşması havadan görüntülendi

30.01.2022 11:18

- Kar ve denizin buluşması havadan görüntülendi Sakarya'nın Karasu ilçesi yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza bürünmüştü.

- Kar ve denizin buluşması havadan görüntülendi

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesi yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza bürünmüştü. Günlerdir beyaz görüntüsünü koruyan Karasu'da kar ve denizin buluşması havadan görüntülendi.

Günler öncesinden etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte Karasu ilçesi beyaza bürünmüştü. Adeta gelin gibi olan Karasu ilçesinde görülmeye değer manzaralar ortaya çıktı. Yaz aylarında yüz binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Karasu sahilinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi buldu. Sıcak havalarda binlerce kişiyi ağırlayan sahil bu kez beyaz örtüsünü giydi. Karasu'da kar ve denizin buluşması havadan görüntülendi.

Kar ve denizin buluşması havadan görüntülendi
Kar ve denizin buluşması havadan görüntülendi
Kar ve denizin buluşması havadan görüntülendi

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Sakarya, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kar ve denizin buluşması havadan görüntülendi - Son Dakika


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