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Kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle Denizli - Antalya ve Denizli - Muğla kara yolunda araç kuyrukları oluştu - Son Dakika

Kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle Denizli - Antalya ve Denizli - Muğla kara yolunda araç kuyrukları oluştu

09.02.2022 21:56

Kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle Denizli - Antalya ve Denizli - Muğla kara yolunda araç kuyrukları oluştu Denizli'de akşam saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle, Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla karayollarındaki ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

Kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle Denizli - Antalya ve Denizli - Muğla kara yolunda araç kuyrukları oluştu

DENİZLİ - Denizli'de akşam saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle, Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla karayollarındaki ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

Son 10 yılın en soğuk kışını yaşayan Denizli, 15 gün önce yaşanan şiddetli kar yağışının ardından dün akşam saatlerinde yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine girdi. Yüksek kesimlerde şiddetli olmak üzere kentin tamamında görülen kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle, Denizli - Antalya ve Denizli - Muğla karayollarındaki ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

Denizli'nin Tavas ilçesi ile Aydın'ın Karacasu ilçesini bağlayan karayolunda da trafik akışını durma noktasına getiren kar yağışı nedeniyle, trafik ve karayolları ekipleri seferber oldu. Kar yağışının etkisini artırdığı saatlerde ulaşıma kapatılan Denizli-Antalya karayolunun Cankurtaran rampasında, trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Yollara hazırlıksız çıkan araç sürücüleri, polis ekiplerinin yapmış olduğu uygulama noktasında otomobillerini yol kenarına çekerek zincirlerini takmaya başladı. Ulaşımda yaşanan aksamalar nedeniyle, karayolunun bazı noktalarında araç kuyrukları oluştu.

Karayolları ekipleri, ulaşımda aksamaların devam ettiği Denizli - Antalya ve Denizli - Muğla karayollarındaki kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Denizli genelinde eklini olan kar yağışının, akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle Denizli - Antalya ve Denizli - Muğla kara yolunda araç kuyrukları oluştu
Kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle Denizli - Antalya ve Denizli - Muğla kara yolunda araç kuyrukları oluştu
Kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle Denizli - Antalya ve Denizli - Muğla kara yolunda araç kuyrukları oluştu

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Tragger, Antalya, Denizli, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle Denizli - Antalya ve Denizli - Muğla kara yolunda araç kuyrukları oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle Denizli - Antalya ve Denizli - Muğla kara yolunda araç kuyrukları oluştu - Son Dakika
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