Kara Çaylaklar Doğaya Salındı

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Kara çaylaklar özgürlüğe uçtu

ERZURUM - Doğa Koruma Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü veterinerleri bakımını yaptıkları kara çaylak kuşlarını doğaya bıraktı.

İhbar üzerine Doğa Koruma Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan iki kara çaylak kuşu; bakım ve beslemeleri tamamlandıktan sonra doğaya geri bırakıldı. Kuşların doğaya ve özgürlüğe kanat çırpmaları ekipler tarafından görüntülendi.