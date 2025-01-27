Kara Çaylaklar Doğaya Salındı

Kara çaylaklar özgürlüğe uçtu
ERZURUM - Doğa Koruma Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü veterinerleri bakımını yaptıkları kara çaylak kuşlarını doğaya bıraktı.
İhbar üzerine Doğa Koruma Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan iki kara çaylak kuşu; bakım ve beslemeleri tamamlandıktan sonra doğaya geri bırakıldı. Kuşların doğaya ve özgürlüğe kanat çırpmaları ekipler tarafından görüntülendi.
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