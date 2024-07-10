Kara Kuvvetleri Komutanı Samsun\'u ziyaret etti

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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Samsun'u ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin (EDOK) Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ve Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ile birlikte Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu'nun Samsun'daki askeri birlikleri ziyaret ederek denetlediği de öğrenildi. - SAMSUN