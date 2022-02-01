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Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı

01.02.2022 11:33
Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı

Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Karaazap köyüne hasta almaya giderken kar ve tipi nedeniyle yolda kalan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Karaazap köyüne hasta almaya giderken kar ve tipi nedeniyle yolda kalan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karaazap köyünde bir hastayı almak için yola çıkan 112 Acil Servis ekipleri kara saplandı. Haber verilmesinin ardından ambulansın bulunduğu bölgeye sevk edilen Yozgat İl Özel idaresi karla mücadele ekipleri, aracı bulunduğu yerden çıkararak hastaya ulaşmasını sağladı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nafiz Yılmaz, Fedakarca çalışan görevlilere teşekkür ederek, "Bu zorlu kış şartlarında vatandaşımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" dedi. - YOZGAT

Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı

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Ambulans, Yozgat, 112, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı - Son Dakika


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