Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay Göreve Başladı

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31 Mart Yerel Seçimleri'nde Karabağlar Belediye Başkanı seçilen Helil İnay Kınay, Karabağlar İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak resmen göreve başladı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde 46.32 oy oranı ile Karabağlar'ın ilk kadın belediye başkanı olma unvanını elde eden Çevre Yüksek Mühendisi Emine Helil İnay Kınay, Cumhuriyet Halk Partili 22 meclis üyesi ile birlikte mazbatasını Karabağlar İlçe Seçim Kurulu'ndan aldı. İhsan Alyanak Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mazbata törenine Başkan Kınay'ın yanı sıra bu dönem Karabağlar Belediye Meclisi'nde görev yapacak meclis üyeleri, partililer ve muhtarlar ile CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Başkan Kınay, seçim kurulu görevlisinden mazbatasını aldıktan sonra, meclis üyelerine tek tek mazbatalarını takdim etti. Mazbata törenin ardından CHP İzmir il yöneticileri ve CHP Karabağlar ilçe yöneticileri de Başkan Kınay'la günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.