Karabağlar'da Milyonlarca Belge Dijital Ortama Aktarıldı

Karabağlar Belediyesi'nin, vatandaşlara daha nitelikli ve hızlı hizmet vermek amacıyla çalışmalarına başladığı Dijital Arşiv Projesi hızla devam ediyor. Bugüne kadar İmar Müdürlüğü'ne ait milyonlarca belgeyle on binlerce klasör ve proje dijital ortama aktarıldı. Ekipler şimdi de Mali İşler Müdürlüğü arşivinin aktarımına başladı. Proje tamamlandığında, Türkiye'ye örnek bir dijital dönüşüm sağlanmış olacak.

İmar Arşivi Dijitalleştirme Projesi kapsamında; 6.139.306 adet belge, 80.596 adet klasör, 477.256 metre proje taraması gerçekleştirildi. 7 müdürlük verilerinin Dijital Arşiv Sistemi'ne alınmasıyla, toplam 6.765.564 adet belgeye erişim sağlanıyor. Sahaya çıkan personeller, artık tablet veya akıllı telefonlar üzerinden dijital arşive uzaktan erişim yapabiliyor. "E-eksper" uygulaması ile artık dijital arşiv programı üzerinden ödemesi yapılan imar dosyasına bakılabiliyor.

Mali İşler Müdürlüğü'nün arşivinin de yıl sonuna kadar dijital ortama aktarılması hedefleniyor. Bu kapsamda 4 milyon evrak, tarama-akıllandırma ve aktarım yoluyla dijital arşive yüklenecek. İş yeri ruhsat dosyaları, encümen dosyaları, ciltli parselasyon dosyalarının da bu süreçte dijitalleştirilmesi planlanıyor.

Yıl sonuna kadar Karabağlar Belediyesi'ne bağlı bütün müdürlüklerde Dijital Arşiv uygulamasına geçiş hedefleniyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, dijital arşiv çalışmaları devam ederken ISO 9001 Toplam Kalite Belgesi için de ayrı bir proje yürütüldüğünü belirterek, "Sürecin sonunda her iki sistem birbiriyle bütünleştiğinde, belediyemiz çok daha iyi çalışma ve üretme ortamına kavuşmuş olacak. Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesi kat kat artacak. Hemen hemen tüm hizmetlerimiz dijital ortamda verilir hale gelecek. Zamandan ve işçilikten önemli tasarruf sağlayıp, çağın gereklerine uygun hareket etmiş olacağız" dedi.