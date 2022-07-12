Karabağlar'da Milyonlarca Belge Dijital Ortama Aktarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabağlar'da Milyonlarca Belge Dijital Ortama Aktarıldı

12.07.2022 11:48
Karabağlar'da Milyonlarca Belge Dijital Ortama Aktarıldı

Karabağlar Belediyesi'nin, vatandaşlara daha nitelikli ve hızlı hizmet vermek amacıyla çalışmalarına başladığı Dijital Arşiv Projesi hızla devam ediyor. Bugüne kadar İmar Müdürlüğü'ne ait milyonlarca belgeyle on binlerce klasör ve proje dijital ortama aktarıldı. Ekipler şimdi de Mali İşler Müdürlüğü arşivinin aktarımına başladı. Proje tamamlandığında, Türkiye'ye örnek bir dijital dönüşüm sağlanmış olacak.

Karabağlar Belediyesi'nin, vatandaşlara daha nitelikli ve hızlı hizmet vermek amacıyla çalışmalarına başladığı Dijital Arşiv Projesi hızla devam ediyor. Bugüne kadar İmar Müdürlüğü'ne ait milyonlarca belgeyle on binlerce klasör ve proje dijital ortama aktarıldı. Ekipler şimdi de Mali İşler Müdürlüğü arşivinin aktarımına başladı. Proje tamamlandığında, Türkiye'ye örnek bir dijital dönüşüm sağlanmış olacak.

İmar Arşivi Dijitalleştirme Projesi kapsamında; 6.139.306 adet belge, 80.596 adet klasör, 477.256 metre proje taraması gerçekleştirildi. 7 müdürlük verilerinin Dijital Arşiv Sistemi'ne alınmasıyla, toplam 6.765.564 adet belgeye erişim sağlanıyor. Sahaya çıkan personeller, artık tablet veya akıllı telefonlar üzerinden dijital arşive uzaktan erişim yapabiliyor. "E-eksper" uygulaması ile artık dijital arşiv programı üzerinden ödemesi yapılan imar dosyasına bakılabiliyor.

Mali İşler Müdürlüğü'nün arşivinin de yıl sonuna kadar dijital ortama aktarılması hedefleniyor. Bu kapsamda 4 milyon evrak, tarama-akıllandırma ve aktarım yoluyla dijital arşive yüklenecek. İş yeri ruhsat dosyaları, encümen dosyaları, ciltli parselasyon dosyalarının da bu süreçte dijitalleştirilmesi planlanıyor.

Yıl sonuna kadar Karabağlar Belediyesi'ne bağlı bütün müdürlüklerde Dijital Arşiv uygulamasına geçiş hedefleniyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, dijital arşiv çalışmaları devam ederken ISO 9001 Toplam Kalite Belgesi için de ayrı bir proje yürütüldüğünü belirterek, "Sürecin sonunda her iki sistem birbiriyle bütünleştiğinde, belediyemiz çok daha iyi çalışma ve üretme ortamına kavuşmuş olacak. Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesi kat kat artacak. Hemen hemen tüm hizmetlerimiz dijital ortamda verilir hale gelecek. Zamandan ve işçilikten önemli tasarruf sağlayıp, çağın gereklerine uygun hareket etmiş olacağız" dedi.

YORUMLAR
500
Karabağlar Belediyesi 3 Yeni Çöp Toplama Aracı Aldı Karabağlar Belediyesi 3 Yeni Çöp Toplama Aracı Aldı Karabağlar Aqua Yaşam Bu Bayramda da Serinletiyor Karabağlar Aqua Yaşam Bu Bayramda da Serinletiyor
Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabağlar'da Milyonlarca Belge Dijital Ortama Aktarıldı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
20:56 Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:32 Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
19:13 Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 11:51:49. #1.12#
SON DAKİKA: Karabağlar'da Milyonlarca Belge Dijital Ortama Aktarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement