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Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Ulu Cami Mahallesinde mahalle buluşması düzenledi - Son Dakika
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Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Ulu Cami Mahallesinde mahalle buluşması düzenledi

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Ulu Cami Mahallesinde düzenlediği mahalle buluşmasının ikincisinde, Karabigalı vatandaşlarla samimi bir ortamda bir araya geldi. Toplantıya belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Başkan Elbi, toplantıda yaptığı konuşmada, belediye ekibine teşekkür ederek, yapılan hizmetleri anlattı. Ayrıca, Karabiga Belediyesi'nin 5 yılda yaptıklarını anlatan bir tanıtım filmi de büyük alkış aldı.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Ulu Cami Mahallesinde mahalle buluşması düzenledi
06.01.2024 - 19:04,
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Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, "Başkan Mahallemizde" başlığı altında düzenlediği mahalle buluşmalarının ikincisini Ulu Cami Mahallesinde gerçekleştirdi. Çok sayıda Karabigalı vatandaşın katıldığı toplantıdaki samimi ortam ise büyük beğeni aldı.

Karabiga'nın Ulu Cami Mahallesindeki Meşeli Kahvede düzenlenen toplantıya, Karabiga Belediyesi Meclis Üyeleri, Karabiga Belediyesi Birim Müdürleri ve yüzlerce vatandaş katılım sağladı.

Doğduğum,Büyüdüğüm Mahallem

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, toplantıda yaptığı açılış konuşmasında; "Doğduğum,Büyüdüğüm,Yetiştiğim ve Hizmet Aşkıyla Yola Çıktığım benim mahallem Kıymetli Dostlarım hepiniz hoşgeldiniz. 5 yılda yaptıklarımızı tüm ekip arkadaşlarımız ile birlikte anlattığımız mahalle toplantılarımızın ikincisini bu akşam sizlerle kendi mahallem olan Ulu Cami'de yapmak beni ayrı bir mutlu ediyor" dedi.

Tanıtım Filmi Büyük Alkış Aldı

Karabiga Belediyesi'nin 5 yılda yaptıklarımız konulu hazırlamış oldukları tanıtım filmi mahalle buluşmalarının ana konusunda yer alıyor. Yapılan toplantıların başında izlenen filmde Karabiga'da 5 yılda toplam değeri 400 Milyon TL'yi bulan hizmetler tek tek anlatılıyor. 14 dakika süren tanıtım filmi büyük alkış aldı.

Ekibin Sağlamsa İşte Böyle Hizmetler Üretiliyor

Başkan Ahmet Elbi belediye ekibine de özel olarak teşekkür ettiği konuşmasında şunları söyledi:

"5 Yılda yaptıklarımız ile ilgili tanıtım filmimizi izledik. Ben belediye başkanı olarak tek başıma eksik kalırım. Ekibin varsa, ekibin çalışkansa, ekibin sağlamsa işte böyle hizmetler üretebiliyorsunuz. Allah hepsinden razı olsun, hepsine ayrı ayrı canı gönülden teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir 5 yıl geçirdik. Hiç aramızda en ufak kırgınlık ve tartışma olmadan uyumlu bir şekilde çalıştık. Zaman geldi fedakarlık yaptılar benimle birlikte 3-4 Ankara'da oldular. Her biriyle çalışmaktan çok mutlu oluyorum."

Başkan Ahmet Elbi yaptığı bilgilendirmelerin ardından söz sırası sizlerin bize her istediğinizi sorun diyerek, sözü vatandaşlara bıraktı ve gelen soruyu detaylarıyla birlikte yanıtladı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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