Karabiga'ya Prestij Sokak ve Güvenli Kaldırımlar Yakışır

06.01.2026 14:45  Güncelleme: 14:47
Karabiga Belediyesi, çarşı merkezinde yol, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarıyla beldenin güvenliğini ve estetiğini artırıyor. Başkan Ahmet Elbi, yapılan düzenlemelerle yaya ve araç güvenliğinin sağlanacağını belirtti.

Karabiga Belediyesi, çarşı merkezinde yürüttüğü yol, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarıyla beldeye daha düzenli, güvenli ve estetik bir görünüm kazandırıyor.

"Yeni yola, yeni ve güvenli kaldırım yakışır" anlayışıyla sürdürülen çalışmalar, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Meclis Üyeleri ve ekip arkadaşları tarafından yerinde incelendi. Yapılan kaldırım düzenlemeleriyle hem yaya hem de araç güvenliği daha konforlu ve güvenli hale getirilirken, çarşı merkezinin prestij sokak kimliği güçlendiriliyor. Özellikle vatandaşların ve esnafın uzun süredir yaşadığı trafik karmaşası ve günlük zorlukların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında ana arterlerdeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla mevcut bölgede bulunan iki otopark düzenleniyor. Ayrıca modern aydınlatma sistemleriyle desteklenen yaklaşık 10 bin metrekarelik kaldırım taşı döşeme çalışması ile sokaklar daha düzenli, güvenli ve estetik bir yapıya kavuşturuluyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, şunları söyledi:

"Karabiga'mızda sadece bugünü değil, geleceği de planlayarak hareket ediyoruz. Yeni yol düzenlemeleriyle birlikte güvenli ve estetik kaldırımları hayata geçiriyor, çarşı merkezimizi prestij sokak kimliğine kavuşturuyoruz. Otopark düzenlemeleri ve aydınlatma çalışmalarıyla trafik yoğunluğunu azaltmayı, yaya güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Çünkü burası adeta bir vizyon cadde oldu. Ücretsiz otoparkıyla, Işıklandırmasıyla, araç yerlerinin çizilerek belirlenmesiyle şahane bir yer oldu. Karabiga'da düzenli, güvenli ve yaşanabilir sokaklar için sahadayız ve çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." - ÇANAKKALE

