Karabük Barosu'nda Sibel Şirin başkan oldu, Levent Karahasan başkan yardımcısı oldu - Son Dakika
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Karabük Barosu'nda Sibel Şirin başkan oldu, Levent Karahasan başkan yardımcısı oldu

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Karabük Barosu\'nda Sibel Şirin başkan oldu, Levent Karahasan başkan yardımcısı oldu
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Karabük Barosu Başkanlığına seçilen Av. Sibel Şirin mazbatasını alarak görevine başladı. Görev dağılımında Av. Levent Karahasan başkan yardımcılığına, Av. Müjdat Tükenmez genel sekreterliğe, Av. Nuray Aydın saymanlığa getirildi; yeni yönetim çalışmalarını bu kadroyla sürdürecek.

Karabük Barosu Başkanlığına seçilen Av. Sibel Şirin, mazbatasını alarak görevine başladı. Baro yönetim kurulunda gerçekleştirilen görev dağılımıyla başkan yardımcılığı, genel sekreterlik ve saymanlık görevlerine getirilen isimler de belli oldu.

Görev dağılımına göre, Karabük Barosu Başkanlığına Av. Sibel Şirin seçilirken, Av. Levent Karahasan başkan yardımcısı, Av. Müjdat Tükenmez genel sekreter, Av. Nuray Aydın ise sayman oldu.

Yönetim kurulunda Av. Erdi Ahlat, Av. Kamil Karaağaç, Av. Mustafa Köşker, Av. Merve Çavdar, Av. Selman Sazoğlu, Av. Tuğba Nur Yalav Kanal ve Av. Ecem Bodur Güzelgöz de üye olarak görev aldı.

Mazbatasını almasının ardından görev dağılımı da tamamlanan Karabük Barosu'nda yeni yönetim, çalışmalarını bu kadroyla sürdürecek.

Kaynak: İHA
GüncelAydınYerelSon Dakika

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