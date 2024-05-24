Karabük Bartınlılar Derneği, 'Kadın Emeği Üretime Dönüşecek' projesi için hibe desteği alıyor - Son Dakika
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Karabük Bartınlılar Derneği, 'Kadın Emeği Üretime Dönüşecek' projesi için hibe desteği alıyor

Karabük Bartınlılar Derneği, \'Kadın Emeği Üretime Dönüşecek\' projesi için hibe desteği alıyor

Karabük Bartınlılar Derneği tarafından hazırlanan 'Kadın Emeği Üretime Dönüşecek' projesi, hibe desteği almaya hak kazandı. Proje kapsamında Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan kadın mahkumlara mesleki eğitimler verilerek, hayatlarına yararlı olabilecek beceriler kazanmaları ve tekrar suça karışmalarının önlenmesi hedefleniyor. Projenin imza töreni Vali Mustafa Yavuz'un katılımıyla gerçekleşti.

24.05.2024 17:34
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Karabük Bartınlılar Derneği tarafından hazırlanarak hibe desteği almaya hak kazanan "Kadın Emeği Üretime Dönüşecek" projesi imza töreni Vali Mustafa Yavuz'un katılımıyla gerçekleşti.

Karabük Bartınlılar Derneği tarafından hazırlanan "Kadın Emeği Üretime Dönüşecek" projesi hibe desteği almaya hak kazandı.

Projenin imza töreni Valilik Makam Toplantı Salonunda gerçekleşti. Projeyle Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan kadın mahkumlara yönelik düzenlenecek mesleki eğitimler ile hayatlarına yararlı olabilecek beceriler kazanmaları ve tekrar suça karışmalarının önlenmesi hedefleniyor.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Fikret Erdoğan ve Müdürlük personelinin de yer aldığı imza töreninde, Vali Mustafa Yavuz, "Derneğimizi tebrik ediyorum. Projelerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Bartınlılar Derneği, 'Kadın Emeği Üretime Dönüşecek' projesi için hibe desteği alıyor - Son Dakika

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