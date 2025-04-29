Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya\'dan Basın Buluşması

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltı programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda, şehirde tamamlanan projeler, devam eden çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı.

Çetinkaya, yaptığı açıklamada, Karabük'ün büyüme ve gelişme sürecinde basının katkısına dikkat çekerek, "Şehrimizin daha ileriye taşınmasında basınımızın desteğini kıymetli buluyoruz. Karabük için yürüttüğümüz hizmetlerde kamuoyunu doğru ve zamanında bilgilendirmek önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecek," ifadelerini kullandı.

Buluşmada basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Başkan Çetinkaya, kentsel dönüşümden altyapı yatırımlarına kadar birçok başlıkta yürütülen projelere dair bilgi verdi.

Göreve geldiğinde belediyenin 628 milyon TL borcu olduğunu belirten Çetinkaya, "Son 3 ayda yapılan işlerin taksidi ve vadesi yok. Şuanda yatırım yapmaya gayret ediyorum. Bir yandan borçları çeviriyorum bir yandan da yeni hizmetler üretiyorum. 628 milyon TL bizim ölçeğimizdeki belediye için korkunç bir rakam" dedi.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KARABÜK