Karabük Belediye Başkanı, çocuğun şikayeti üzerine arkadaşına şaka yollu ceza yazdırdı

Karabük Belediye Başkanı, çocuğun şikayeti üzerine arkadaşına şaka yollu ceza yazdırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Belediyesi, sokaklara izmarit ve çöp atanlara para cezası uygulamaya başladı. Saha incelemelerinde bir çocuğun arkadaşının yere çöp attığını söylemesi üzerine Başkan Özkan Çetinkaya, şaka yollu ceza yazılması talimatı verdi. Çocuk, şaka olduğunu anlayınca rahatladı.
Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, saha incelemeleri sırasında arkadaşının yere çöp attığını söyleyen çocuğa şaka yollu ceza yazılması talimatını verdi.
Karabük Belediyesi'nce sokaklara izmarit ve çöp atanlara yönelik para cezası uygulaması başlatıldı. Zabıta Eylem Timleri tarafından kentin farklı noktalarında yapılan denetimlerde sigara izmaritini yere atanlara para cezası uygulandı.
Öte yandan Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, saha incelemeleri sırasında karşılaştığı bir çocukla sohbet etti.
Arkadaşının yere çöp attığını söyleyen çocuğun sözleri üzerine Çetinkaya, şaka yollu olarak çocuğun arkadaşına ceza yazılması talimatını verdi. Çevreyi kirletmediğini söyleyen çocuk, kısa süreli korku yaşarken, olayın bir şaka olduğunu anlaması üzerine rahat bir nefes aldı.
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