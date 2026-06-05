Başkan kolları sıvadı, gençlerle birlikte çöp topladı: "Küçük ihmal büyük felakete dönüşebilir" - Son Dakika
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Başkan kolları sıvadı, gençlerle birlikte çöp topladı: "Küçük ihmal büyük felakete dönüşebilir"

Başkan kolları sıvadı, gençlerle birlikte çöp topladı: "Küçük ihmal büyük felakete dönüşebilir"
05.06.2026 18:42  Güncelleme: 18:50
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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde gençler ve belediye personeliyle parkta çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturdu. Orman yangınlarına dikkat çekti.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında gençler ve belediye personeliyle birlikte parkta çevre temizliği yaparak hem örnek oldu hem de çevre bilinci konusunda önemli mesajlar verdi. Çetinkaya, özellikle yaz aylarında yaşanan orman yangınlarının önemli bir bölümünün insan kaynaklı ihmallerden kaynaklandığını belirterek vatandaşları daha duyarlı olmaya çağırdı.

Karabük Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Beşbinevler Mahallesi'nde bulunan Has Bahçe'de çevre farkındalığı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın yanı sıra gençler, vatandaşlar ve belediye personeli katıldı.

Etkinlikte eldivenlerini giyerek gençlerle birlikte park ve çevresinde çöp toplayan Başkan Çetinkaya, çevre temizliğinin yalnızca belirli günlerde değil, yılın her günü sürdürülmesi gereken bir sorumluluk olduğunu söyledi. Daha temiz ve yaşanabilir bir Karabük için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Çetinkaya, çevrenin gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu belirtti. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan orman yangını riskine dikkat çeken Çetinkaya, özellikle piknik alanları ve mesire yerlerinde gelişi güzel bırakılan cam şişe, plastik atık ve çöplerin ciddi tehlikeler oluşturduğunu kaydetti.

Geçtiğimiz yıllarda Karabük'te meydana gelen bazı orman yangınlarının insan kaynaklı ihmaller nedeniyle çıktığını hatırlatan Çetinkaya, "Ormanlık alanlara bırakılan cam şişeler güneş ışınlarının etkisiyle mercek görevi görebiliyor. Bunun yanında plastik ve diğer atıklar da hem çevre kirliliğine neden oluyor hem de yangın riskini artırıyor. Küçük gibi görünen ihmaller, binlerce dönüm ormanlık alanın zarar görmesine yol açabiliyor" dedi.

Vatandaşlardan çevre konusunda daha hassas davranmalarını isteyen Çetinkaya, kent genelindeki çöp kutularının etkin şekilde kullanılması gerektiğini belirterek, "Temiz bir çevre için belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak çevreyi korumak sadece kurumların değil, toplumun tamamının ortak sorumluluğudur. Doğaya, hayvanlara, yeşil alanlara ve yaşadığı çevreye sahip çıkan bilinçli bir toplum, geleceğin en büyük güvencesidir" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda gençler ve belediye ekipleri tarafından parkta kapsamlı çevre temizliği gerçekleştirilirken, toplanan atıklar belediye ekiplerince bertaraf edilmek üzere bölgeden kaldırıldı. Program, çevre bilincinin artırılmasına yönelik yapılan bilgilendirmelerle sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan kolları sıvadı, gençlerle birlikte çöp topladı: 'Küçük ihmal büyük felakete dönüşebilir' - Son Dakika

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