Karabük Belediye Başkanı Saat Kulesi Çalışmalarında Sona Yaklaşıldığını Bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karabük Belediye Başkanı Saat Kulesi Çalışmalarında Sona Yaklaşıldığını Bildirdi

Karabük Belediye Başkanı Saat Kulesi Çalışmalarında Sona Yaklaşıldığını Bildirdi

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, atıl duruma dönüşen Saat Kulesi mevkiindeki çalışmalarda sona yaklaşıldığını bildirdi. Çetinkaya, temizlik ve peyzaj sorununa yönelik ekiplerin çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

17.07.2024 17:52  Güncelleme: 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, atıl duruma dönüşen Saat Kulesi mevkiindeki çalışmalarda sona yaklaşıldığını bildirdi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, seçim döneminde verdiği sözleri tutmaya başladı. Göreve gelir gelmez Saat Kulesi mevkiindeki peyzaj ve temizlik sorununa yönelik verdiği talimatla ekipler çalışmalarında sona yaklaştı.

Çetinkaya, temuz ve yeşil bir Karabük için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Özkan Çetinkaya, Karabük, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük Belediye Başkanı Saat Kulesi Çalışmalarında Sona Yaklaşıldığını Bildirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:21 7 ağır vasıta birbirine girdi Otoyolun savaş alanına döndüğü kazada ölü ve yaralılar var 7 ağır vasıta birbirine girdi! Otoyolun savaş alanına döndüğü kazada ölü ve yaralılar var
16:34 Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı
14:44 Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
18:32 Fenerbahçe’ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş’a veda etti Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş'a veda etti
17:49 Bastonlu 70 yaşındaki adama pusu kurup gözünü kırpmadan dayak attı Bastonlu 70 yaşındaki adama pusu kurup gözünü kırpmadan dayak attı
17:09 8 milyon euro ödenecek Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’i KAP’a bildirdi 8 milyon euro ödenecek! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi
16:59 İstanbul’daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi İstanbul'daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi
16:45 İmamoğlu’na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı
16:26 Erden Timur’dan olay yaratacak sözler: Bana ’’Enayi’’ dediler Erden Timur'dan olay yaratacak sözler: Bana ''Enayi'' dediler
15:55 Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni’nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni'nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı
15:13 Turistlere yüksek fiyatla nar suyu satan büfenin cezası kesildi Turistlere yüksek fiyatla nar suyu satan büfenin cezası kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 19:17:38. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük Belediye Başkanı Saat Kulesi Çalışmalarında Sona Yaklaşıldığını Bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement