Karabük Belediye Başkanı Saat Kulesi Çalışmalarında Sona Yaklaşıldığını Bildirdi

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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, atıl duruma dönüşen Saat Kulesi mevkiindeki çalışmalarda sona yaklaşıldığını bildirdi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, seçim döneminde verdiği sözleri tutmaya başladı. Göreve gelir gelmez Saat Kulesi mevkiindeki peyzaj ve temizlik sorununa yönelik verdiği talimatla ekipler çalışmalarında sona yaklaştı.

Çetinkaya, temuz ve yeşil bir Karabük için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - KARABÜK