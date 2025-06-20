Karabük Belediyesi Akıllı Vezne Sayısını Arttırdı

Karabük Belediyesi, vatandaşların belediye ödemelerini daha kolay ve hızlı gerçekleştirebilmesi amacıyla şehir genelindeki akıllı vezne sayısını artırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren akıllı vezne noktalarının sayısı yeni kurulan üç cihazla birlikte altıya çıktı.

Yeni hizmete alınan akıllı vezneler; 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde muhtarlık binası yanında, Hürriyet Mahallesi'nde Köprübaşı Camii yanında ve Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi'nde Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi'nin altında kuruldu. Bu cihazlar, Merkez Belediye Binası, 100. Yıl Kitap Kafe ve 5000 Evler Emekliler Evi'nde mevcut akıllı veznelerle birlikte hizmet vermeye başladı.

Vatandaşlar, akıllı vezneler aracılığıyla su faturası, çevre temizlik vergisi, emlak vergisi, ilan reklam vergisi ve eğlence vergisi gibi tüm belediye ödemelerini banka veya kredi kartı ile yapabilirken ayrıca kartlı su sayaçlarına yükleme işlemleri de bu cihazlar üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Vatandaş odaklı bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Teknolojik yatırımlarla hemşehrilerimizin günlük işlemlerini kolaylaştırmayı öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Yeni akıllı vezne noktalarımızla ödeme işlemlerini mesai saatlerine bağlı kalmadan, hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirme imkanı sunuyoruz. Hizmetlerimizi daha erişilebilir kılmak için dijital dönüşüme kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - KARABÜK